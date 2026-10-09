S-a rupt lanțul de iubire între George Simion și Maricel Păcuraru. Televiziunea Boborului se întoarce împotriva AUR

Maricel Păcuraru, patronul de facto al Realitatea Plus și tovarășul de șantaj mediatic al lui Cristian Rizea, s-a certat cu liderul AUR. După ce l-au terfelit pe Călin Georgescu, acum au trecut la George Simion.

De la ce s-au luat? Surse din politică vorbesc despre 10 milioane de euro pe care Păcuraru crede că AUR i le datorează. Este un conflict clasic între doi foști tovarăși de drum, întrucât între George Simion, AUR și familia Păcuraru a existat o relație politică, mediatică și financiară consistentă. Decontată de români.

AUR plătea 60.000 de euro pe lună televiziunii lui Maricel Păcuraru. Este celebru contractul de 1 milion de euro pentru o emisiune electorală la care George Simion nici nu a participat, dar care a fost decontată de AUR. Atunci totul se negocia.

Cel mai vizibil scandal a fost în ultima campanie electorală. Cinci candidați AUR la europarlamentarele din 2024 au împrumutat câte 2,3 milioane de lei, în total 11,5 milioane de lei, de la aceeași persoană, Maricel Păcuraru. Contractele notariale ar fi fost încheiate pe 20 mai 2024, iar banii au fost folosiți pentru contribuțiile candidaților la campania partidului. AEP a considerat că împrumuturile depășeau plafoanele legale și a refuzat rambursarea unor cheltuieli, după care candidații au dat AUR în judecată pentru recuperarea contribuțiilor.

Confruntarea din 8 octombrie a avut loc în timpul unei intervenții telefonice a lui George Simion la Realitatea Plus. Moderatorul Laurențiu Botin prezentase presupusele stenograme ale întâlnirii Simion-Bogos, iar liderul AUR transmisese un drept la replică înainte de a intra în direct.

În transcrierea publicată de Realitatea.net, Simion neagă că s-ar fi întâlnit cu Bogos, dar confirmă că fusese contactat telefonic de Florin Burculescu în legătură cu acesta. Spune că a indicat Comisia de Abuzuri ca loc unde putea fi adresată o sesizare și respinge plasarea episodului în aprilie sau în timpul campaniei.

Discuția s-a extins apoi la Călin Georgescu și la presupuse negocieri politice cu Sorin Grindeanu și omul de afaceri clujean Sile Pușcaș. Alexandrescu a insistat pentru răspunsuri directe, iar Simion a contestat felul în care era interogat și a încercat să readucă discuția la autenticitatea textelor. Realizatoarea Anca Alexandrescu l-a acuzat și de o intervenție pentru cenzurarea lui Georgescu, acuzație respinsă de Simion.

Schimbul a devenit personal când Simion i s-a adresat realizatoarei pe numele mic, iar aceasta a cerut formula de politețe. Potrivit dialogului el a întrebat: „Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?”. Alexandrescu a reacționat: „Dar chiar nu vă e rușine să vorbiți așa, domnule Simion?”.

George Simion respinge presupusele stenograme privind o întâlnire cu omul de afaceri Fănel Bogos și anunță că va cere Direcției Naționale Anticorupție să confirme sau să infirme înregistrările invocate. Într-un mesaj publicat pe site-ul său la 8 octombrie 2026, liderul AUR susține că transcrierile sunt „fabricate sau puternic alterate” și acuză Realitatea Plus de declanșarea unei campanii împotriva sa.

Liderul AUR își formulează răspunsul public pornind de la o negare categorică a întâlnirii cu omul de afaceri. El afirmă că episodul descris nu s-a petrecut în aprilie 2025 și nici într-o perioadă apropiată campaniilor electorale la care face referire materialul contestat. „Nu m-am văzut niciodată cu Fănel Bogos”, scrie George Simion în poziția sa publică.

Potrivit acestuia, plasarea presupusei întâlniri înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025 ar urmări să sugereze existența unor beneficii electorale. Aceasta este interpretarea liderului AUR asupra motivului pentru care apare data respectivă în text, nu o intenție demonstrată a autorilor lui.

Simion susține și că nu a fost înștiințat de procurori sau de altă instituție a statului despre presupusele stenograme în care ar apărea.

În mesajul de pe site-ul său, George Simion afirmă că aflase despre presupusele stenograme de la Maricel Păcuraru cu trei-patru luni înainte. Potrivit versiunii sale, Păcuraru s-ar fi oferit să îl ajute, iar el ar fi refuzat. „L-am refuzat. Nu am nimic de ascuns”, declară Simion.

Liderul AUR ridică întrebări despre modul în care documente presupus provenite dintr-un dosar aflat în urmărire penală ar fi ajuns la patronul televiziunii și despre natura ajutorului invocat. Acestea sunt acuzații și întrebări formulate de Simion. Declarația sa, singură, nu stabilește că Păcuraru a comis o faptă ilegală.

În explicația sa, George Simion face o distincție între întâlnirea din aprilie, pe care o neagă, și o discuție despre care spune că a avut loc în octombrie 2025. La aceasta din urmă ar fi participat Radu Timiș Junior, iar gazda ar fi fost Florin Burculescu. Simion afirmă că motivul discuției a fost clarificarea unor acuzații publice privind presupusa susținere a lui Nicușor Dan de către compania Cris-Tim. În relatarea sa, această susținere a fost negată de companie.

El precizează că Fănel Bogos nu a participat la întâlnire și că subiectele discutate au fost diferite de cele din transcrierea contestată.

Diferența de dată este esențială pentru poziția sa: textul pe care îl contestă descrie un episod din 8 aprilie 2025, în timp ce întâlnirea recunoscută de politician este plasată cu aproximativ șase luni mai târziu.

Materialul reprodus pe georgesimion.ro atribuie replici lui George Simion, Fănel Bogos, Florin Burculescu și Radu Timiș. În el sunt menționate relații comerciale, posibile contribuții electorale, controale asupra companiei Vanbet și depunerea unui memoriu la o comisie parlamentară. Apar și referiri la presupuse intervenții sau forme de protecție.

Simion susține că asemenea afirmații nu au fost rostite de el ori în prezența sa. El contestă inclusiv pasajele despre finanțări din Mexic, relațiile dintre participanți și aderarea Vanbet la Cooperativa Țara Mea.

Realitatea.net a prezentat fragmentele drept discuții interceptate din dosarul Bogos. În articolul publicat la 8 octombrie, Anca Alexandrescu susține că George Simion trebuie să explice presupusele întâlniri și convorbiri din aprilie 2025. Ea indică datele de 8 aprilie și 12-13 aprilie și afirmă că există mai multe discuții relevante.

În relatarea propriei redacții despre confruntare, Realitatea pune accentul pe faptul că liderul AUR nu ar fi dat răspunsuri directe la unele întrebări despre negocieri politice. Simion susține, în schimb, că postul încearcă să îi afecteze imaginea prin materiale inventate ori modificate.

Fănel Bogos este omul de afaceri asociat companiei Vanbet, al cărui dosar este investigat de DNA Iași. Potrivit relatării TVR Info din 2 septembrie 2026, ancheta privește presupuse demersuri pentru schimbarea directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Procurorii ar fi urmărit intervenții prin persoane cu legături politice și administrative.

Aceeași relatare consemnează evoluții ale încadrării juridice și existența unui dosar disjuns. Acest context impune precizie atunci când sunt invocate acuzații sau calități procesuale: o relatare mai veche nu descrie neapărat integral stadiul ulterior al anchetei.

Apărarea omului de afaceri respinge acuzațiile. La 2 octombrie, avocatul Bogdan Gheorghiță a declarat pentru presă că Bogos reclamase presupuse abuzuri ale autorităților sanitar-veterinare și că acuzațiile împotriva sa sunt nefondate, potrivit AGERPRES.