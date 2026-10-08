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Sumele exacte pe care s-a pus sechestru din conturile lui Georgescu: lei și euro

Sumele exacte pe care s-a pus sechestru din conturile lui Georgescu: lei și euroCălin Georgescu și Cristela. Sursa foto Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

DIICOT a anunțat în urmă cu o zi a doua măsură asigurătorie pusă în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care este pus sub învinuire pentru înșelăciune cu consecințe grave și grup infracțional organizat,

Trei conturi sunt goale. Care e suma totală în euro pusă sub sechestru

EVZ a aflat care sunt sumele exacte găsite de anchetatori în cele șapte conturi. Trei dintre cele șate conturi identificjate sunt goale. În alt cont este suma de 39 RON, în altul e suma de 5 Ron. În alte două conturi sunt depuși 3.176,58 euro, iar în al patrulea cont se găsește suma de 101.097,99 euro. Un total de 44 de lei și 104.274,57 euro. Prejudiciul din dosar este cel reclamat ca prejudiciu de afaceristul Răzvan Leu, mai precis 1.100.000 euro.

Azi, Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu au asistat din nou la percheziția informatică asupra stick-urilor, a două laptopuri și a celor patru telefoane ridicate la percheziția domiciliară de la vila din Mogoșoaia a acestora.

Instanța a respins contestația la sechestru asupra acestei vile achiziționate de soții Georgescu în toamna anului 2024.

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"Stat tiranic și nedemocratic!"

Cristela Georgescu consideră că această percheziție informatică "este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic" și a acuzat o "tortură" în condițiile în care a văzut fotografii ale copiilor lor "pe ecrane străine".

Cristela Georgescu

Sursa foto: captură video

Cristela Georgescu a atacat și subiectul legat de datele personale care ar fi ajuns la o parte a presei.

"E  o uneltire îndelung planificată și cu mult vicleșug realizată", a mai spus Cristela Georgescu la ieșirea de la DIICOT, subliniind încă o dată că sotul său este nevinovat.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 se află în arest preventiv pentru 30 de zile și a făcut cerere de înlocuire a acestei măsuri. Ceresela va fi judecată, după cum a transmis EVZ, la data de 12 octombrie.

Azi, și omului de afaceri  Ionel Rusen i-a fost respinsă o astfel de cerere, acesta rămânând în arest preventiv.

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