Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), procedura fiind declanșată în contextul alegerilor prezidențiale din România din 2024. Platforma riscă, în cazul unei încălcări constatate a regulamentului european, o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală.

Informația a fost prezentată joi, la Bruxelles, de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene – Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai presei din România.

Potrivit oficialului european, autoritățile române au transmis Comisiei, la scurt timp după primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, documente clasificate referitoare la activitatea de pe TikTok în perioada electorală.

Documentele indicau, potrivit informațiilor prezentate de Regnier, existența unor campanii de dezinformare de amploare, despre care autoritățile române au susținut că au fost amplificate inclusiv prin intermediul unor boți.

„Cu toţii cunoaştem rezultatul primului tur din România (al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024 - n.r); tocmai în acel moment am primit, din partea autorităţilor române, documentele clasificate transmise Comisiei, prin care acestea ne informau că pe TikTok avuseseră loc campanii masive de dezinformare, amplificate de boţi etc. Aici intrăm brusc pe teritoriul DSA, deoarece acesta responsabilizează platformele online pentru rolul pe care l-ar putea juca în alegeri. Între timp, am deschis o anchetă împotriva TikTok în baza DSA; riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă”, a declarat Thomas Regnier, citat de Agerpres.

Actul legislativ privind serviciile digitale, cunoscut drept Digital Services Act, a fost adoptat la nivel european în 2022 și stabilește obligații pentru platformele online în ceea ce privește, între altele, gestionarea riscurilor care pot afecta spațiul digital și procesele democratice.

Regnier a precizat că Bruxellesul nu a deschis imediat procedura formală după primirea documentelor din România. Mai întâi, Comisia a analizat informațiile primite și a solicitat date suplimentare companiei TikTok.

„Nu am deschis imediat o anchetă, deoarece, desigur, trebuie mai întâi să analizăm dovezile primite de la autorităţile române. Nu este genul de situaţie în care deschidem o procedură de pe o zi pe alta. Ceea ce am făcut a fost să solicităm imediat informaţii de la TikTok”, a explicat oficialul european.

Potrivit acestuia, ancheta are acum un cadru de lucru în relația cu platforma, iar Comisia solicită companiei „o cantitate considerabilă de dovezi”.

Ancheta nu se mai limitează în prezent la ceea ce s-a întâmplat în timpul alegerilor din România.

Thomas Regnier a explicat că și alte scrutine europene pot furniza informații relevante pentru evaluarea modului în care TikTok funcționează în perioade electorale.

„Însă, în prezent, orice alte alegeri care au loc în Europa contribuie la această anchetă. Astfel, şi alte scrutine ne pot ajuta să obţinem dovezi suplimentare despre modul în care se comportă o platformă precum TikTok atunci când au loc alegeri în Europa”, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialul a precizat că investigația nu urmărește rezultatul politic al alegerilor, ci respectarea regulilor europene privind procesele electorale.

„Nu ne interesează cine câştigă alegerile. Asta înseamnă democraţia. (...) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne asigurăm că, indiferent cine câştigă alegerile, rezultatul reflectă alegerea cetăţenilor - şi doar a cetăţenilor - şi că niciun director executiv din domeniul tehnologiei nu a intervenit în procesul electoral din cauza propriilor preferinţe”, a afirmat Regnier.

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, scrutin câștigat de candidatul independent Călin Georgescu.

Tot în decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva TikTok, pe fondul suspiciunilor privind modul în care platforma a gestionat riscurile de interferență în alegerile prezidențiale din România.

Ancheta aflată acum în desfășurare se bazează pe Digital Services Act, regulament care stabilește responsabilități suplimentare pentru platformele online foarte mari.

La 2 aprilie 2025, TikTok a publicat un raport în calitate de semnatar al Codului de conduită privind dezinformarea în cadrul Digital Services Act.

Documentul prezenta amenințările identificate de platformă în legătură cu alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024, măsurile luate înaintea scrutinului și schimburile de informații cu autoritățile române și experții locali. Raportul includea și interacțiunile cu autoritățile naționale și europene după alegeri.

TikTok menționa că, în 2024, a eliminat șase rețele de operațiuni de influență acoperite, identificate ca vizând în mod specific utilizatori din România.

Platforma mai arăta că, începând de la sfârșitul lunii octombrie 2024, a eliminat proactiv peste 5.500 de materiale asociate alegerilor din România, pentru încălcarea regulilor sale privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură.