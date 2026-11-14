Serviciul Fiscal de Stat (SFS) respinge categoric zvonurile apărute recent pe rețeaua TikTok, conform cărora evidențele privind taxele și impozitele plătite de cetățeni ar fi dispărut în urma atacului cibernetic din luna octombrie. Oficialii instituției transmit un mesaj clar de liniștire: bazele de date cu plățile efectuate sunt intacte, iar persoanele care și-au onorat deja obligațiile fiscale aferente anului 2026 nu sunt obligate să achite sumele încă o dată, conform jurnal.md.

Reacția autorităților a fost declanșată de viralizarea unui clip video în care se afirmă, în mod eronat, că Fiscul ar fi recunoscut pierderea datelor fiscale și ar cere populației să repete tranzacțiile. Conducerea SFS subliniază că o astfel de solicitare nu a existat niciodată din partea instituției.

Clipul care circulă în mediul online este etichetat drept pamflet și prezintă semne clare că a fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Reprezentanții Fiscului atrag atenția că acest tip de conținut nu are nicio legătură cu realitatea și riscă să genereze panică sau dezinformare printre plătitorii de taxe.

„Deși materialul este prezentat sub forma unui pamflet, precizăm că informațiile vehiculate pot induce în eroare cetățenii”, se arată în comunicatul SFS.

Pentru a elimina orice dubiu legat de stadiul achitării dărilor către stat, contribuabilii au la dispoziție platforma digitală SIA „Contul curent al contribuabilului”. Prin accesarea acestui instrument și generarea unui raport detaliat, orice persoană poate vedea exact care sunt obligațiile fiscale calculate, plățile deja înregistrate în sistem, precum și dacă figurează cu eventuale restanțe.

De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat face apel la vigilență și recomandă publicului să ignore sursele neoficiale de pe rețelele de socializare. Pentru informații corecte și actualizate, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească exclusiv portalul oficial al instituției, www.sfs.md, alături de canalele sale verificate de pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube și TikTok.