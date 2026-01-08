Fiscul schimbă regulile pentru SRL-uri. Bunurile acționarilor, garanție pentru datoriile firmei. Ce se va întâmpla cu eșalonarea datoriilor

La început de an, firmele se confruntă cu reguli mai stricte pentru amânarea plății datoriilor către stat. Eșalonarea nu mai este automată și se acordă doar dacă acționarii sau administratorii aduc garanții personale. Ministerul Finanțelor spune că scopul este recuperarea mai sigură a banilor publici, însă specialiștii în drept atrag atenția că noile prevederi pun în pericol principiul societății cu răspundere limitată.

Din 1 ianuarie 2026, odată cu aplicarea Pachetului 2 de măsuri fiscale, eșalonarea simplificată dispare. Aceasta permitea anterior firmelor să amâne plata datoriilor până la 12 luni fără garanții, fiind gândită pentru companiile aflate sub presiune de lichiditate.

În locul ei, statul cere acum garanții personale de la beneficiarii reali ai firmei. Garanția se realizează prin contract de fidejusiune. Astfel, asociatul sau administratorul se obligă să plătească datoria firmei dacă societatea nu poate.

Mai mult, dacă firma are alte obligații neincluse în eșalonare — accize, sume de recuperat din ajutoare de stat sau restanțe din eșalonări anterioare — ANAF poate solicita, pe lângă garanțiile obișnuite, și fidejusiunea persoanelor din conducere.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că noile reguli urmăresc reducerea practicii eșalonărilor repetate și încurajarea debitorilor să își achite la timp restul obligațiilor fiscale.

De partea cealaltă, juriștii avertizează că aceste măsuri pun sub semnul întrebării principiul de bază al societății cu răspundere limitată: separarea clară între patrimoniul firmei și cel al persoanei fizice.

Pachetul de modificări prevede și scurtarea perioadei pentru plata obligațiilor care nu pot fi incluse în eșalonare, cum ar fi amenzile sau creanțele altor instituții. Termenul scade de la 180 de zile la 60 de zile, iar nerespectarea lui poate duce la pierderea eșalonării pentru celelalte datorii.