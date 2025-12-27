Care vor fi marile economii ale lumii în 2040 potrivit unei firme de consultanță

Potrivit unui raport al Centre for Economics and Business Research (CEBR), economia globală se va reconfigura semnificativ în următorii 15 ani, însă Statele Unite și China își vor menține pozițiile de lider în topul celor mai mari economii ale lumii până în 2040.

Raportul CEBR arată că India va deveni a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, grație ritmului rapid de creștere economică. În schimb, alte state care astăzi se află în top riscă să piardă teren, iar Rusia ar putea ieși din top 10 până la finalul perioadei analizate.

Analiza evidențiază adâncirea diferențelor dintre economiile emergente și cele dezvoltate. Creșterea demografică și investițiile masive în sectoare cheie din Asia, în special India și China, contribuie la menținerea acestor state în fruntea clasamentului mondial pe termen lung.

Studiile pe termen lung indică o schimbare graduală a ierarhiei economice, cu economii emergente din Asia și alte regiuni care ar putea depăși state tradiționale. În următorii 15 ani, aceste economii vor crește mai rapid decât cele dezvoltate.

CEBR estimează că PIB-ul Indiei va depăși economia Japoniei și a Germaniei, consolidându-și poziția de a treia mare putere economică mondială. Avansul este susținut de investițiile în infrastructură, tehnologie și servicii, precum și de o populație tânără activă pe piața muncii.

Rusia se confruntă cu stagnare economică și scăderea ponderii în clasamentul global, iar alte economii europene tradiționale, precum Italia și Franța, vor pierde teren în fața ritmului rapid al statelor asiatice. Totuși, acestea vor rămâne printre economiile mari ale lumii.

Creșterea globală va fi din ce în ce mai polarizată, cu Asia dominând podiumul și America de Nord menținându-și poziția de lider. Această evoluție va influența comerțul internațional, investițiile străine și strategiile de dezvoltare economică pe termen lung.