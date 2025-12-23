International

China pierde duelul spațial cu SpaceX. Long March 12A ratează recuperarea boosterului

China pierde duelul spațial cu SpaceX. Long March 12A ratează recuperarea boosterului
În contextul concurenței globale pentru dezvoltarea tehnologiilor spațiale reutilizabile, China a efectuat recent zborul inaugural al rachetei Long March 12A, proiectată să execute misiuni orbitale și să testeze recuperarea primului stagiu.

Conform relatărilor oficiale ale agenției de stat Xinhua, încercarea de recuperare a primei etape nu a avut rezultatul scontat.

Lansarea și evoluția misiunii

Racheta Long March 12A a decolat luni în cadrul zborului său inaugural, în care s-a urmărit atât plasarea în orbită a stadiului superior, cât și recuperarea primei etape prin tehnici de aterizare controlată.

Agenția Xinhua a raportat că „prima etapă a rachetei nu a fost recuperată cu succes” în timpul acestei misiuni, în timp ce „al doilea stagiu a intrat cu succes pe orbita planificată”.

Acest zbor reprezintă a doua încercare a Chinei de a testa recuperarea unui stadiu reutilizabil după lansare către orbită, după eforturile altor programe de rachete din țară.

Contextul tehnologic și strategic

China a lansat până acum numeroase rachete care plasează sateliți pe orbită, dar nu a reușit încă să finalizeze cu succes un test complet de rachetă orbitală reutilizabilă, care implică reintrarea controlată în atmosferă și recuperarea primei etape după separare.

Această capacitate este considerată esențială pentru reducerea costurilor misiunilor spațiale, prin reutilizarea componentelor principale ale rachetei.

Companii și entități private sau de stat din China accelerează eforturile în acest sens pentru a concura cu operatori precum SpaceX din Statele Unite, care a dezvoltat în mod eficient tehnologii de recuperare și reutilizare a treptelor de rachete prin seria Falcon 9. Space

Tehnologiile de recuperare

Recuperarea primului stagiu presupune ca acesta să reintre în atmosferă și să efectueze o manevră de aterizare controlată, fie pe un punct de aterizare terestru, fie pe o platformă marină.

În cazul Long March 12A, stadiul superior a continuat călătoria și și-a îndeplinit obiectivul orbital, dar prima etapă nu a putut fi readusă în siguranță la sol.

Pe plan internațional, companiile spațiale private chineze au înregistrat anterior încercări similare. De exemplu, racheta Zhuque‑3 a companiei LandSpace a atins orbită în decembrie 2025, însă și aceasta a întâmpinat dificultăți în faza de aterizare a primei etape.

Provocări și perspective

Dezvoltarea rachetelor spațiale reutilizabile implică numeroase provocări tehnice, inclusiv controlul termic la reintrare, stabilitatea atitudinală în timpul coborârii și funcționarea repetată a sistemelor de propulsie pentru aterizare.

Eforturile internaționale de a crea tehnologii reutilizabile includ atât programe guvernamentale, cât și inițiative private, iar progresul depinde de acumularea de date din testele repetate.

Deși Long March 12A nu a reușit să recupereze prima etapă în această primă misiune, intrarea stadiului superior pe orbită marchează un pas în planificarea și testarea acestor tehnologii. În viitor, inginerii și tehnicienii vor analiza datele colectate pentru a identifica cauzele și a îmbunătăți performanța sistemelor de recuperare.

Importanța reutilizării

Reutilizarea primului stagiu este considerată un element cheie în reducerea costurilor de lansare, permițând refolosirea componentelor principale ale rachetei în mai multe misiuni. În prezent, doar câteva programe spațiale la nivel global au demonstrat recuperări funcționale ale primelor etape ale vehiculelor de lansare.

În acest context, China continuă să dezvolte și să testeze tehnologii de reținere și reutilizare a fazelor de rachete, contribuind la competiția globală în domeniul accesului spațial și la extinderea capacităților naționale în explorarea spațiului.

