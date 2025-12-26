Rusia e dispusă să se angajeze în scris că nu va ataca vreun stat NATO

Rusia este dispusă să își asume, în mod formal, angajamente privind absența intențiilor de a ataca statele membre NATO, iar forma exactă a unui astfel de document ar putea fi stabilită prin negocieri.

Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în timpul unui briefing, potrivit agenției ruse de presă TASS.

Oficialul a subliniat că Moscova ia în calcul un document scris cu forță juridică obligatorie, care să aibă statut de act de drept internațional.

În cadrul briefingului, Maria Zaharova a precizat că Rusia este deschisă ideii de a consfinți aceste angajamente printr-un document oficial.

„Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, cu forţă juridică obligatorie. Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de drept internaţional în toată regula”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, răspunzând unei întrebări pe acest subiect.

Afirmația vine în contextul dezbaterilor mai ample legate de securitatea europeană și de relațiile dintre Federația Rusă și statele membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit declarațiilor oficiale, Moscova consideră că un astfel de document ar putea oferi un cadru clar pentru angajamentele asumate de părți în domeniul securității.

Reprezentanta diplomației ruse a menționat că Federația Rusă rămâne deschisă unor negocieri pe această temă, în condițiile pe care le consideră pragmatice și echitabile.

„Rusia rămâne deschisă unor discuţii serioase, unui dialog serios pe această bază pragmatică şi echitabilă”, a afirmat Maria Zaharova în fața presei.

Aceasta a făcut referire la diferențele de abordare dintre Rusia și mai multe state occidentale în privința actualului context de securitate.

Declarațiile au fost formulate în cadrul răspunsului la întrebările jurnaliștilor, fără a fi anunțată o inițiativă concretă sau un calendar al eventualelor negocieri.

În aceeași intervenție, Maria Zaharova a abordat tema tensiunilor internaționale, susținând că anumite state occidentale au ales o direcție diferită față de dialog.

„Majoritatea ţărilor occidentale (…) au optat pentru o escaladare militaro-politică şi economică, care se transformă şi s-a transformat în presiune”, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

De asemenea, ea a afirmat că „tocmai aceste state sunt pe deplin responsabile pentru escaladarea situaţiei şi pentru oportunităţile pierdute, de altfel, inclusiv în domeniul asigurării securităţii europene şi, în general, globale”.

Declarațiile reflectă poziția oficială exprimată de autoritățile ruse în contextul actualelor relații internaționale și al discuțiilor privind arhitectura de securitate din Europa.

Până în prezent, nu au fost anunțate reacții oficiale din partea NATO sau a statelor membre cu privire la aceste declarații.

Nu este clar dacă vor fi inițiate negocieri formale sau dacă va exista un răspuns instituțional la propunerea menționată de partea rusă.

Tema securității europene și a relațiilor dintre Rusia și NATO rămâne una centrală pe agenda diplomatică internațională.