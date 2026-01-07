Reacție dură după noile reguli ANAF: „Se termină cu șmecheria!” Cine sunt marii datornici vizați de garanțiile personale 

Noile Reguli ANAF. Analistul economic Iancu Guda intervine în scandalul momentului privind noile condiții de eșalonare a datoriilor fiscale.

Acesta demontează ceea ce numește o „minciună nenorocită” care circulă în spațiul public și explică de ce introducerea contractului de fideiusiune (garanția personală) este o măsură necesară, aplicată deja în toate statele UE.

În contextul în care în mediul de afaceri s-a propagat ideea că ANAF va executa averile personale ale tuturor antreprenorilor care nu își plătesc datoriile la timp, Iancu Guda vine cu precizări tehnice menite să calmeze micii contribuabili și să pună reflectoarele pe „marii datornici” care au fentat legea ani de zile.

Conform analistului, măsura nu privește micile afaceri, ci este calibrată pentru a lovi în companiile cu datorii majore. Punctele cheie ale noii reglementări includ pragul de activare. Garanția personală este solicitată doar pentru datorii fiscale restante care depășesc suma de 400.000 lei (aproximativ 80.000 euro).

Impact este limitat. Statisticile arată că doar 2.980 de companii depășesc acest prag, ceea ce reprezintă doar 0,4% din totalul firmelor active din România. dacă se analizează în contextul cifrei de afaceri, se poate vedea că o firmă să acumuleze astfel de restanțe, ea trebuie, în general, să ruleze cel puțin 1 milion de euro anual.

„Micul contribuabil cinstit era constrâns să își plătească datoriile la timp, în timp ce 'băieții șmecheri' beneficiau de eșalonări peste eșalonări, de ordinul milioanelor de euro. Această măsură aduce egalitate,” afirmă Guda.

Analistul subliniază că legea prevede mecanisme de protecție pentru firmele care se află în blocaj din vina statului. Astfel, fideiusiunea nu se aplică sau este amânată în anumite cazuri.

Dacă ai sume de recuperat. Dacă firma are de încasat TVA, facturi emise către stat sau concedii medicale nedecontate, datoria se compensează. Garanția se cere doar pentru datoria NETĂ care depășește 400.000 lei. Sau ai litigii în curs. Dacă datoria este contestată în instanță, aplicarea garanției se amână până la decizia finală.

Iancu Guda explică faptul că România are cele mai mari datorii fiscale restante din UE raportat la cifra de afaceri (84 miliarde lei) și cele mai mici venituri publice . Respectiv 30% din PIB, față de media UE de 40%.

„Nicio bancă nu îți oferă un credit de peste 80.000 euro fără o garanție personală. De ce statul român ar trebui să fie singurul creditor care să crediteze afacerile riscante sau de rea-credință fără nicio siguranță?”, întreabă analistul.

Deși recunoaște frustrarea sectorului privat cauzată de creșterea taxelor și de lipsa reformelor în sectorul public, problema pensiilor speciale, risipă bugetară, Guda insistă pe necesitatea unei discipline fiscale dure pentru a asigura o competiție loială.

„Trebuie să susținem măsurile care aduc corectitudine. Această decizie lovește fix în 'băieții deștepți din umbră' care beneficiau de zeci de eșalonări până la prescriere, în timp ce restul mediului de afaceri juca după reguli mai aspre. Gata cu șmecheria,” a concluzionat Iancu Guda