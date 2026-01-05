Averile românilor, în vizorul BNR. Angajații instituției încep vizitele la domiciliu. Unde vor ajunge datele colectate

Banca Națională a României (BNR) lansează unul dintre cele mai ample studii sociostatistice de până acum, care își propune să ofere o imagine detaliată asupra averilor, veniturilor și obiceiurilor de consum ale românilor. Cercetarea va implica vizite directe în gospodăriile din întreaga țară și discuții cu proprietarii despre locuințe, terenuri, economii, cheltuieli. De asemenea, angajații instituției vor să afle detalii legate de modul în care aceștia își gestionează resursele financiare.

Autoritățile române susțin că datele obținute prin surse administrative sau statistici clasice nu oferă o imagine completă, iar informațiile detaliate sunt esențiale atât pentru fundamentarea politicilor economice interne, cât și pentru raportarea către Uniunea Europeană.

În lipsa acestor date, evaluarea distribuției reale a avuției și a nivelului de trai rămâne parțială. Studiul BNR va analiza modul în care sunt distribuite resursele materiale în societate și diferențele dintre diverse categorii sociale și regiuni.

În total, vor fi incluse peste 12.000 de gospodării în eșantionul principal și o rezervă de aproximativ 6.200, pentru a asigura reprezentativitatea rezultatelor. Colectarea datelor va viza proprietăți imobiliare, economii, venituri, datorii și tipurile de cheltuieli curente.

Banca Națională a României (BNR) a atribuit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract de 4,49 milioane de lei pentru derularea cercetării sociostatistice. Institutul va coordona o anchetă statistică complexă, desfășurată în mai multe etape, de la pregătirea instrumentelor de lucru până la analiza finală a datelor.

„Studiul va permite României să respecte standardele europene de raportare statistică”, arată Banca Națională a României, adăugând că informațiile colectate vor fi folosite atât în raportările oficiale către instituțiile europene, cât și în analizele economice interne ale băncii centrale.

Cercetarea va fi organizată în trei etape. Prima etapă, de pregătire, se va întinde pe o perioadă de până la cinci luni și va include elaborarea chestionarelor, dezvoltarea platformei informatice pentru colectarea datelor și instruirea operatorilor de interviu.

A doua etapă, de colectare efectivă a informațiilor, este programată să înceapă în martie 2026 și să se încheie în decembrie aceluiași an. Interviurile vor fi față în față, la domiciliul gospodăriilor selectate, și vor dura în medie aproximativ 45 de minute. În cazul gospodăriilor cu venituri mai ridicate, proprietăți multiple sau structuri financiare complexe, discuțiile pot fi mai lungi.

„Interviurile pot dura până la 90 de minute în cazul gospodăriilor din clasele mijlocie și de lux”, au explicat reprezentanții băncii centrale.

Ultima etapă, cea de post-colectare, poate dura până la 17 luni și va cuprinde verificarea, validarea și centralizarea tuturor datelor.