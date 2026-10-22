O propunere de supraimpozitare a miliardarilor susținută de sindicatele bugetarilor din California l-a determinat pe Mark Zuckerberg să se gândească să părăsească statul, potrivit WSJ.

Compania Meta a declarat într-un document depus miercuri că Zuckerberg, directorul executiv al Meta, a fost de acord să își mențină reședința principală în același stat ca și sediul central al companiei pentru următorii opt ani, cu excepția unor „circumstanțe neprevăzute semnificative”.

Zuckerberg le-a spus membrilor consiliului de administrație al Meta că evaluează dacă să părăsească statul ca răspuns la o propunere de supraimpozitare a averii, unică în acest fel, care va fi prezentată alegătorilor din California pe 3 noiembrie.

Dacă supraimpozitarea va intra în vigoare, Zuckerberg ar datora o „plată semnificativă de miliarde de dolari” pe baza acțiunilor sale Meta, a precizat compania în documentul depus. Meta a declarat că proiectul lui Zuckerberg ar putea forța o vânzare de acțiuni care i-ar reduce participația la vot de la 60,6% la 53% sau mai puțin.

În timpul raportului său de câștiguri de miercuri, Meta a anunțat crearea unei noi clase de acțiuni fără drept de vot pentru a finanța expansiunea continuă a inteligenței artificiale, care vor fi emise acționarilor existenți ca dividend.

Pentru a alinia interesul lui Zuckerberg cu cel al companiei, noile sale acțiuni vor fi „legate” de cele originale, împiedicându-l să le vândă fără a vinde și acțiunile sale cu drept de vot. Acțiunile vor fi eliberate treptat de această condiționare pe o perioadă de opt ani, conform unui program prestabilit.

Însă compania a mai spus că acest „Acord de aliniere cu fondatorii” nu va acoperi toate acțiunile noi ale lui Zuckerberg. El va putea vinde imediat până la 20% din noile sale acțiuni Clasa C, reprezentând 10% din participația sa financiară la Meta, „din orice motiv, inclusiv pentru a-și putea plăti potențiala obligație fiscală în temeiul Propunerii 40 din California, dacă va fi adoptată în lege”.

„Rolul de conducere continuu al domnului Zuckerberg în cadrul companiei noastre și prezența sa continuă la sediul central al companiei din California sunt esențiale în acest moment de inflexiune pentru companie și industria tehnologică”, a declarat compania, adăugând că dorește să se asigure că Zuckerberg „continuă să colaboreze îndeaproape cu Meta Superintelligence Labs”.

În documentul depus, compania a declarat că dorește să evite provocările întâmpinate în timpul pandemiei de Covid-19, când Zuckerberg nu lucra din aceelși loc cu echipa de management.

Propunerea 40, propusă de un sindicat al bugetarilor din domeniul sănătății, ar percepe un impozit unic de 5% asupra averii nete a rezidenților din California cu active nete de 1 miliard de dolari sau mai mult. Proiectul de stânga radicală, care propune impozitarea activelor, mai degrabă decât a veniturilor, i-a determinat pe unii dintre cei mai bogați locuitori ai statului California să ia în considerare mutarea în state cu impozite mai mici, inclusiv Florida și Texas.

Impozitul pe avere propus s-ar aplica miliardarilor care locuiau în California la 1 ianuarie și s-ar baza pe averea netă la data de 31 decembrie a acestui an. Spre deosebire de impozitele tradiționale pe venit sau pe proprietăți imobiliare, acesta s-ar aplica activelor financiare - inclusiv câștigurilor de capital nerealizate din acțiuni - precum și operelor de artă, proprietății intelectuale și altor active.

Propunerea bugetarilor a stârnit iritare în rândul californienilor bogați, care se gândesc că, chiar dacă alegătorii resping acest impozit pe avere, alții le-ar putea urma exemplul. Statul depinde de persoanele cu venituri mari pentru a plăti serviciile de bază; în 2023, mai mult de o șesime din veniturile statului din impozitul pe venitul persoanelor fizice au provenit de la cei mai buni 0,1% dintre locuitori, sau aproximativ 17.500 de declaranți.

Însă a demonstra că ai părăsit California nu este simplu. Auditorii statului, faimoși pentru perseverență, nu au un test categoric pentru a stabili rezidența, bazându-se în schimb pe 19 factori - care pot include tranzacții cu cardul de credit, abonamente la sală și programări la medic - pentru a verifica dacă miliardarii au părăsit statul.