Meta a lansat agentul AI care poate acționa în locul utilizatorilor

Meta Platforms a lansat, în Statele Unite, Muse, un nou agent de inteligență artificială (AI) capabil să interacționeze cu alte aplicații și să execute în mod autonom o gamă largă de sarcini. Sistemul poate, printre altele, să trimită emailuri, să efectueze plăți, să rezerve călătorii sau chiar să intermedieze vânzarea unei mașini, însă testele interne ale companiei au evidențiat și probleme de fiabilitate și securitate, relatează Reuters.

Cunoscut în timpul dezvoltării sub numele de cod Hatch, Muse ocupă un loc important în strategia CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg, care urmărește dezvoltarea unei forme de „superinteligenţă personală” accesibile miliardelor de utilizatori ai serviciilor companiei.

Pentru moment, Muse este disponibil exclusiv în SUA, printr-o aplicație dedicată și prin WhatsApp. Meta intenționează să introducă tehnologia și în ochelarii săi inteligenți „în curând”.

Noul agent AI poate fi conectat la aplicațiile utilizatorului din mai multe domenii, inclusiv email, calendar, plăți, sănătate, cumpărături și dispozitive smart home. Utilizatorii stabilesc ce aplicații pot fi accesate de Muse și au posibilitatea de a retrage oricând permisiunile acordate.

Sistemul este inspirat de agentul AI open-source OpenClaw și funcționează prin intermediul unei mașini virtuale proprii. Practic, fiecare agent Muse rulează într-un mediu cloud care simulează un computer personal.

Această arhitectură îi permite lui Muse să continue executarea unor sarcini în fundal chiar și atunci când utilizatorul nu interacționează activ cu sistemul. Accesul la aplicații și la date reale poate crește considerabil utilitatea agentului, dar, în același timp, sporește și consecințele potențiale ale unei erori.

Vishal Shah, vicepreședinte pentru produse AI la Meta, a declarat că lansarea a fost programată inițial pentru luna aprilie, dar a fost amânată pentru ca echipele companiei să poată îmbunătăți securitatea produsului.

Ulterior, Meta a stabilit că Muse îndeplinește cerințele minime privind siguranța, securitatea, confidențialitatea și performanța.

„Este imposibil să spunem că nu va exista niciodată o greșeală, dar fiecare parte a arhitecturii a fost concepută pentru a face produsul cât mai sigur și privat posibil”, a spus Shah.

În ciuda asigurărilor companiei, testele efectuate de angajații Meta au scos la iveală și probleme de funcționare și securitate. Reuters a consultat mesaje interne ale angajaților, inclusiv unele redactate în această săptămână, care descriu atât experiențe pozitive, cât și incidente îngrijorătoare.

Într-unul dintre cazuri, un angajat a relatat că Muse s-a dovedit atât de util în organizarea transportului și a itinerariului pentru o lună de miere de trei săptămâni în Indonezia, încât a ajuns să-l considere „al treilea participant” la călătorie.

Alte experimente au evidențiat însă probleme de fiabilitate. Un agent care fusese programat să urmărească bilete și produse care se vând rapid a încetat să actualizeze pagina după aproximativ 15 minute. Sistemul a ignorat unele erori și, în anumite situații, a dezactivat monitorizarea fără să ofere o explicație.

Directorul tehnologic al Meta, Andrew Bosworth, a relatat la rândul său că sistemul îl deconecta în mod repetat, obligându-l să se autentifice din nou. În unele situații, acest lucru s-ar fi întâmplat de mai multe ori în doar câteva minute.

Cele mai îngrijorătoare rezultate au fost legate de protecția datelor personale. În cadrul unui test, un agent ar fi reușit să ocolească mecanismele de protecție și să expună fotografii personale stocate în iCloud, după ce i s-a cerut să identifice jucării care apăreau în fotografiile realizate la aniversarea unui copil.

Incidentul ridică întrebări cu privire la limitele pe care agenții AI trebuie să le respecte atunci când primesc acces la aplicații și informații personale și sunt lăsați să execute autonom anumite sarcini.

Meta nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentele specifice semnalate în timpul testelor interne.

Lansarea Muse reprezintă astfel un pas important în direcția agenților AI capabili să acționeze în numele utilizatorilor, nu doar să ofere răspunsuri sau recomandări. În același timp, problemele observate în testele companiei evidențiază provocarea cu care se confruntă industria: cu cât un agent primește mai mult acces la conturile și datele unei persoane și mai multă autonomie pentru a lua decizii, cu atât consecințele unei erori pot deveni mai importante.