Creatorii de conținut de pe Instagram se confruntă cu o nouă formă de șantaj online, în care reclamațiile false privind încălcarea drepturilor de autor sunt folosite pentru șantaja victimele, potrivit BBC.

Escrocii profită de regulile platformei, amenințând cu suspendarea sau pierderea conturilor și cerând bani pentru retragerea sesizărilor.

Metoda exploatează un mecanism legitim al Instagram, destinat titularilor drepturilor de autor. Utilizatorii pot solicita eliminarea materialelor despre care consideră că le sunt folosite fără permisiune. În cazurile reclamate de creatori, însă, sesizările ar fi fost depuse în mod abuziv, iar ulterior victimele ar fi fost contactate pentru a li se cere bani.

Unul dintre cei care susțin că au fost vizați este Olly, administratorul contului „Lost in Time History”, urmărit de peste 1,5 milioane de persoane. Acesta afirmă că, de la începutul anului 2026, a primit numeroase reclamații pe care le consideră nefondate.

Creatorul spune că publică fotografii din domeniul public sau materiale pentru care deține permisiunile necesare. În mai multe situații, sesizările au vizat simultan mai multe postări și ar fi fost transmise de la aceeași adresă de e-mail.

Ulterior, presupusul autor al reclamațiilor i-ar fi cerut să continue conversația pe Telegram. Acolo ar fi apărut și solicitarea financiară: câteva sute de dolari pentru retragerea sesizărilor.

Într-un caz, Olly afirmă că a plătit 50 de dolari pentru a-și recupera rapid contul, temându-se că procedura oficială de contestare ar putea dura săptămâni și i-ar provoca pierderi financiare.

Problema a ajuns și în atenția Înaltei Curți din Delhi, după ce mai mulți creatori indieni au reclamat presupuse abuzuri similare. Unii susțin că persoane care utilizau identități false au depus reclamații împotriva unor materiale originale, provocând suspendarea repetată a conturilor.

Există și o metodă prin care escrocii încearcă să creeze aparența că dețin drepturile asupra unui videoclip. Materialul unui creator poate fi publicat inițial pe Facebook, după care postarea este modificată și înlocuită cu videoclipul copiat, păstrând data inițială. Ulterior, aceasta poate fi folosită ca pretinsă dovadă a proprietății asupra conținutului.

Într-un caz, un creator a prezentat instanței informații despre aproximativ 40 de persoane care ar fi fost afectate de aceeași schemă.

În iulie, judecătorii au solicitat companiei Meta informații despre utilizatori și loguri IP, pentru identificarea persoanelor suspectate că ar fi folosit reclamațiile de copyright ca instrument de șantaj.

Meta afirmă că are sisteme menite să limiteze astfel de abuzuri pe rețeaua Instagram și susține că, după analizarea unor cazuri raportate, a restaurat conținutul și a introdus măsuri suplimentare de protecție.

Creatorii reclamă însă că verificarea sesizărilor nu este suficient de rapidă. Meta a explicat, într-unul dintre dosarele din India, că numărul foarte mare de reclamații face imposibilă verificarea manuală a fiecăreia, platforma apelând inclusiv la sisteme automatizate.