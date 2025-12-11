Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul

Instagram lansează „Your Algorithm”, o nouă funcție care le va permite utilizatorilor să controleze ce tipuri de conținut apar mai frecvent în feed-ul lor, prin selectarea domeniilor de interes preferate, potrivit unei postări de pe blog-ul platformei.

Utilizatorii platformei vor putea, pentru prima dată, să ajusteze parțial algoritmul care le personalizează feed-ul de conținut. Funcția permite selectarea domeniilor de interes pentru recomandările afișate, astfel aceștia vor putea vedea conținutul preferat în postările platformei.

Conform blogului oficial al Instagram, utilizatorii pot folosi AI-ul platformei pentru a vedea și personaliza subiectele din feed. Modificările au rolul de a adapta recomandările la preferințele individuale ale fiecărei persoane care utilizează aplicația.

Utilizatorii pot accesa „Your Algorithm” printr-un icon în colțul din dreapta sus al Reels și pot vedea ce subiecte le apar în feed conform preferințelor detectate de platformă. Funcția le permite să indice ce teme doresc să vadă mai mult sau mai puțin.

Platforma le oferă utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza principalele interese, de a ajusta recomandările prin modificarea subiectelor și, dacă doresc, de a împărtăși aceste preferințe în Story. Recomandările se adaptează astfel în funcție de alegerile lor.

Instagram a introdus funcția „Your Algorithm”, accesibilă printr-un icon în colțul din dreapta sus al Reels. Aceasta le permite utilizatorilor să vadă ce subiecte consideră platforma că le interesează și să indice ce teme doresc să vadă mai des sau mai rar. Astfel, recomandările din feed se adaptează preferințelor individuale.

Utilizatorii pot vizualiza o listă a intereselor principale, pot ajusta preferințele introducând subiectele dorite și, dacă doresc, pot împărtăși aceste alegeri în Story. Funcția are rolul de a oferi un control mai mare asupra conținutului vizualizat pe Instagram, în special în Reels.

Platforma a precizat că a lansat o funcție care le permite utilizatorilor să personalizeze recomandările din Reels, astfel încât conținutul să fie mai relevant pentru fiecare. Noua opțiune este disponibilă începând de astăzi în Statele Unite și va fi extinsă treptat la nivel global în limba engleză.

Platforma intenționează să aducă această funcționalitate și în secțiunea Explore și în alte zone ale aplicației. Instagram a precizat că se află la începutul acestui proces și că va continua să îmbunătățească și să ajusteze experiența utilizatorilor pe măsură ce funcția va evolua.