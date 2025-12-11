Regatul Unit nu e de acord cu cenzura impusă de Australia pe rețelele sociale

Începând de miercuri, o nouă lege din Australia interzice adolescenților sub 16 ani să își creeze conturi pe platforme de socializare precum YouTube, Instagram și TikTok.

În timp ce această măsură creează un precedent global, autoritățile din Regatul Unit urmăresc cu atenție evoluția situației, fără a adopta în prezent o poziție similară.

Decizia luată de Australia ridică întrebări privind eficiența interdicțiilor generale și implică multiple aspecte legate de siguranța online a tinerilor, responsabilitatea platformelor și presiunile politice internaționale.

Un purtător de cuvânt al biroului premierului britanic a declarat marți: „Nu există planuri actuale pentru implementarea unei interdicții a smartphone-urilor sau a rețelelor sociale pentru copii.

Este important să protejăm copiii, oferindu-le în același timp posibilitatea de a beneficia în siguranță de lumea digitală, fără a le tăia accesul la servicii esențiale sau a izola pe cei mai vulnerabili”.

În Regatul Unit, autoritățile se concentrează în prezent pe aplicarea Online Safety Act, un cadru legislativ complex care vizează protecția utilizatorilor online.

Totodată, presiunea politică internă asupra Partidului Laburist, aflat la guvernare, rămâne redusă, iar principalele partide de opoziție, precum Partidul Conservator și Reform UK, nu promovează replicarea modelului australian.

Un purtător de cuvânt al Reform UK a afirmat: „Credem că interdicțiile sunt ineficiente”.

În timp ce unii parlamentari și comisari pentru copii susțin ideea unei interdicții, organizațiile de profil subliniază că responsabilitatea trebuie să revină platformelor, nu adolescenților. Chris Sherwood, director executiv al NSPCC, a declarat:

„Nu trebuie să pedepsim tinerii pentru eșecul companiilor de tehnologie de a crea experiențe sigure online. Serviciile trebuie să fie responsabile pentru conținutul pe care îl difuzează și pentru a se asigura că tinerii pot folosi rețelele sociale în siguranță”.

De asemenea, Andy Burrows, lider al organizației Molly Rose Foundation, critică modelul australian, argumentând că poate determina copiii să migreze către platforme cu risc mai ridicat, neincluse în interdicție.

„Răspunsul cel mai rapid și eficient pentru a proteja copiii online este să consolidăm reglementarea care abordează direct riscurile legate de siguranța și designul produselor, mai degrabă decât o interdicție generală care vine cu o serie de consecințe neintenționate”, a spus Burrows.

Julie Inman Grant, comisarul australian eSafety, responsabilă cu aplicarea interdicției, a descris legislația ca fiind „cea mai inovatoare și complexă pe care am văzut-o vreodată”.

În ciuda provocărilor, ea susține că legislația poate deveni un model pentru alte țări. „Nu putem controla oceanul, dar putem controla rechinii”, a declarat Inman Grant într-o conferință din Sydney.

De asemenea, ea a precizat că „părinții nu ar trebui să fie nevoiți să lupte cu companii de miliarde de dolari pentru a-și proteja copiii online – responsabilitatea aparține platformelor”.

Legea australiană a atras atenția administrației americane. Congresmanul Jim Jordan, aliat al președintelui Donald Trump, a cerut ca Inman Grant să depună mărturie în fața Comitetului Judiciar, acuzând-o că este „fanatică în privința eliminării conținutului la nivel global”.

Inman Grant a respins solicitarea, considerând-o un exemplu de suprapunere teritorială.

Această interdicție se adaugă unei serii de legi australiene care au creat tensiuni cu companiile de tehnologie din SUA, inclusiv introducerea unui cod de negociere pentru presa online și reglementări privind utilizarea AI pe materiale protejate prin drepturi de autor.

Daniel Stone, consilier al guvernului laburist australian pe probleme de tehnologie, subliniază că succesul modelului australian se datorează susținerii politice puternice.

„Julie are avantajul de a ști că cabinetul politic îi susține pe deplin poziția. Aceasta definește ce este permis în întregul sistem”, a explicat Stone.

El a mai adăugat: „Dacă există o lecție pentru Regatul Unit, este că nu ai un regulator puternic fără un lider politic puternic cu o agendă clară și consecventă”.

Rebecca Razavi, fost diplomat și cercetător la Oxford Internet Institute, a precizat că legislația australiană reflectă necesitatea de a gestiona asimetria de putere dintre țările mijlocii și marile platforme de tehnologie.

„Gândirea este că trebuie să punem lucrurile în aplicare folosind abordarea australiană a reglementării”, a spus ea.

Mai multe țări, inclusiv Brazilia, Malaesia și unele state europene, explorează măsuri similare. În luna noiembrie 2025, Parlamentul European a cerut stabilirea unei limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale la nivel continental.

Cu toate acestea, alte state preferă să adopte o atitudine prudentă, monitorizând impactul măsurii australiene înainte de a decide implementarea unor reglementări similare.

Potrivit lui Razavi, „viteza cu care a fost aprobată interdicția în Australia înseamnă că multe dintre potențialele probleme nu au fost încă explorate. Legislația a trecut prin parlament în 19 zile, cu sprijin transpartinic și larg al publicului. A fost foarte rapid”.

Implementarea măsurii ridică întrebări practice privind verificarea vârstei și protecția datelor. Lizzie O’Shea, avocat pentru drepturile omului și fondatoare a Digital Rights Watch, a subliniat lipsa de timp pentru consultări și implicarea publicului.

„Există preocupări majore legate de implementare. Mă tem că se experimentează asupra unor persoane vulnerabile”, a declarat O’Shea.

Australia a creat un precedent unic prin interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenți sub 16 ani, iar măsura este urmărită cu atenție la nivel global.

Regatul Unit și alte țări sunt în continuare prudente, concentrându-se pe reglementări specifice și pe siguranța online, în timp ce experții și organizațiile de profil subliniază necesitatea unor soluții bazate pe dovezi.

Rezultatul acestei inițiative va influența, fără îndoială, modul în care alte state și platformele globale gestionează protecția tinerilor în mediul digital (sursă).