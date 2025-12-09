Un celebru influencer, victima unui escroc. I-a furat numele

Influencerul Theo Zeciu, cunoscut publicului din emisiunea „Power Couple”, a atras atenția asupra unui incident neașteptat: numele său a fost folosit fără consimțământul său pentru a promova jocuri de noroc pe rețelele de socializare.

Influencerul a descoperit situația întâmplător, după ce mai mulți urmăritori i-au trimis mesaje și capturi de ecran care arătau că un cont fals, care purta numele său, lăsase comentarii în cadrul unor reclame pentru platforme de gambling.

„Circulă o reclamă pe TikTok, nu am văzut-o în altă parte, nu știu dacă e țeapă sau nu, nu mă interesează. E numele meu și vezi Doamne că am lăsat eu un comentariu (…) Se folosesc de nume, de cont, ca și cum aș fi lăsat eu comentariul, să dea credibilitate. Vreau să știți că nu sunt eu”, a explicat Theo Zeciu într-un videoclip postat pe TikTok.

Theo a subliniat că nu ar promova niciodată jocurile de noroc, fiind conștient de efectele negative pe care acestea le pot avea, în special riscul de dependență. În mesajul său către urmăritori, el a îndemnat oamenii să fie atenți și să nu se lase păcăliți de aparența credibilă a reclamelor care par să vină de la el.

„Nu am încurajat pe nimeni niciodată și nu o să fac lucrul ăsta (…) Am dat, de-a lungul vieții mele, de foarte multe persoane care s-au confruntat cu această dependență (…) Nu o să încurajez niciodată lucrul acesta și orice apare pe TikTok ca promo cu mine, promovând jocuri de noroc, nu sunt eu”, a mai precizat influencerul.

Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul comunității sale online, mulți dintre fani exprimându-și surprinderea și dezamăgirea că imaginea unui creator de conținut poate fi folosită ilegal pentru astfel de scopuri.

Theo Zeciu a anunțat că va analiza și posibilitatea de a lua măsuri legale împotriva celor care se fac vinovați de folosirea numelui său fără permisiune, pentru a proteja atât reputația sa, cât și pe urmăritorii care i se alătură pe rețelele sociale.