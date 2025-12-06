Cum scapi de dependența de jocurile de noroc. Sfaturi de la un jucător înrăit

Augustin Viziru a explicat care sunt secretele și cum te poți lăsa de jocurile de noroc. Ca și fost jucător, actorul a povestit că dependența de adrenalină e marea problemă.

Actorul a explicat la un podcast că a descoperit de ce juca de fapt la cazinou. Și din acel moment a descoprit și cum să facă să se lase de acest viciu.

”Eu de ce jucam de fapt la cazinou, pe mine nu mă încânta ideea de a câștiga. Băgai câteva zeci de mii de euro în buzunar, te distrai, era normalitate. În momentul când începeai să pierzi, începea adrenalina. Acela era drogul de care aveam nevoie”, a povestit artistul.

De asemenea, acesta a explicat că a apelat de mai multe ori la cămătari. Nu de alta, dar atunci când avea nevoie de bani, aceștia erau mereu la îndemână.

”Aoleu, dacă pierd acum de unde iau banii, că luam bani de la cămătari. Dacă venea unu să-mi zică: ia un milion de euro, să joci și-mi dai tu săptămâna viitoare, îi luam”, a mai spus el.

Actorul a mai declarat că se apelează la anumite tertipuri. Lipsa contactului cu realitatea fiind extrem de important pentru ca jucătorul să fie și mai atras.

”Da, pentru că fenomenul cazinou, despre asta este. Din cauza asta nu sunt geamuri în cazinou, nu sunt ceasuri, nu poți paria cash. Pentru că acolo trebuie să pierzi contactul cu realitatea. Dacă ieșeam afară și venea unul să-mi zică ia 500 și-mi dai mâine 700 îi spuneam să plece. Dar în momentul acela, în vrie și în tensiune asta se întâmplă. Când jucătorii realizează că ei de fapt sunt dependenți de a pierde și nu de a câștiga, atunci pot face un progres și să se lase”, a mai spus actorul.