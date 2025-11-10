Șeful Poliției din Pitești, anchetat de DIICOT pentru legături cu un grup infracțional

Un dosar complex instrumentat de DIICOT aduce în atenție un ofițer cu funcție de conducere din Poliția municipiului Pitești, ridicat luni și dus la audieri, fiind suspectat că a fost parte a unui grup infracțional implicat în camătă și organizarea de jocuri de noroc fără licență. „Din probele administrate a reieşit că, pe baza pe baza încrederii reciproce derivate din relaţiile de familie şi de prietenie, în luna februarie 2025, pe raza judeţului Argeş, trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din organizarea şi participarea la jocuri de noroc fără autorizaţie”, a transmis DIICOT într-un comunicat.

Potrivit DIICOT, unul dintre suspecți, identificat drept liderul grupării, ar fi pus la dispoziția membrilor clădirea unui hotel pe care o administra în fapt, spațiu în care se desfășurau și activități de jocuri de noroc. În acest context, liderul ar fi facilitat acordarea de împrumuturi cu dobândă către diferite persoane, sprijinindu-i pe ceilalți membri ai grupului să desfășoare această activitate de cămătărie ca îndeletnicire constantă. Procurorii au stabilit că locația respectivă funcționa ca un punct central al operațiunilor ilicite, unde se întâlneau membrii grupării și se gestionau sumele încasate. În cadrul anchetei, procurorii au descoperit că gruparea beneficia de sprijinul unui polițist cu funcție importantă în cadrul Poliției Argeș. Acesta ar fi asigurat protecția cămătarilor, intervenind pentru a îndepărta eventualele riscuri și pentru a le facilita activitatea ilegală. Potrivit anchetatorilor, implicarea unui ofițer de rang înalt complică dosarul și ridică suspiciuni serioase privind existența unor rețele de protecție instituțională, ce urmează să fie investigate în detaliu. Statul plătește pentru angajare. Cine primește banii și cât câștigă lunar Trump către BBC: Scuze publice până vineri sau proces de daune de 1 miliard de dolari

Unul dintre membri, considerat lider, ar fi pus la dispoziție clădirea unui hotel, unde se desfășurau activitățile ilegale, oferind și cadrul pentru acordarea de împrumuturi cu dobândă.

Investigația DIICOT indică și implicarea unui polițist cu rang înalt, suspectat că ar fi sprijinit activitatea ilegală a grupării.

„În luna februarie 2025, la gruparea de criminalitate organizată a aderat, sub forma sprijinirii, un alt suspect (ofiţer de poliţie cu funcţie de comandă), care în virtutea funcţiei deţinute ar fi înlesnit activitatea infracţională desfăşurată de membrii grupării şi le-ar fi asigurat protecţie”, precizează sursa oficială.

Conform DIICOT, luni au fost ridicați și duși la audieri toți cei implicați în dosar, inclusiv polițistul suspectat. Numele acestuia apare deja în presa locală, jurnaliștii de la institutiilestatului.ro menționând că ar fi vorba despre comisarul-șef Gheorghe Avram, adjunct al șefului Poliției Municipiului Pitești.

În urma apariției informațiilor, IPJ Argeș a transmis un mesaj oficial în care subliniază că instituția se delimitează ferm de orice comportament ce ar putea afecta credibilitatea sau integritatea profesională.

„În acelaşi timp, reafirmăm angajamentul pentru respectarea principiilor legalităţii şi imparţialităţii, iar, în funcţie de evoluţia situaţiei, în măsura în care vor fi primite informaţii oficiale cu privire la situaţia juridică, acestea vor fi analizate conform prevederilor legale în vigoare şi vor fi adoptate măsurile care se impun”, se arată în poziția instituției.