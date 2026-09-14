Copiii ar putea avea acces restricționat la TikTok și Instagram. Comisia Europeană urmează să prezinte joi, 17 septembrie, KIDS Act, un proiect legislativ care ar putea introduce o vârstă minimă comună în Uniunea Europeană pentru accesul minorilor la rețelele sociale și noi obligații pentru companiile de tehnologie. Viitoarele reguli ar urma să vizeze nu doar platforme precum TikTok, Instagram și Facebook, ci și jocurile online, serviciile de video-sharing și unele instrumente bazate pe inteligență artificială.

Potrivit unor documente pregătitoare consultate de POLITICO, Comisia Europeană lucrează la extinderea protecției minorilor în mediul digital printr-un cadru care să acopere mai multe categorii de servicii online.

În afara marilor rețele sociale, în proiect ar urma să intre platformele de partajare video, jocurile online, chatboții bazați pe inteligență artificială și serviciile cunoscute drept „AI companioni”. Instrumentele digitale destinate educației ar urma să fie exceptate.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Olof Gill a spus luni că propunerea va fi prezentată joi.

Una dintre principalele modificări analizate la Bruxelles este stabilirea unei limite minime de vârstă valabile în toate cele 27 de state membre. În prezent, mai multe guverne încearcă să introducă propriile reguli pentru accesul copiilor la rețelele sociale, iar acestea diferă de la o țară la alta.

Viitoarea legislație ar urma să creeze un prag comun la nivel european. Vârsta exactă nu apare însă în documentele pregătitoare citate până acum, iar textul poate fi modificat înainte ca propunerea oficială să fie prezentată de Comisia Europeană. Tema accesului minorilor la platformele sociale a devenit în ultimele luni unul dintre dosarele digitale importante discutate la nivelul Uniunii Europene.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut Ursulei von der Leyen, printr-o scrisoare transmisă pe 29 august, să susțină interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii care nu au împlinit 15 ani. Demersul a venit după ce Franța a încercat să introducă propriile restricții, însă măsurile s-au lovit de obstacole constituționale. La nivelul Uniunii Europene a fost analizată și o variantă diferită, bazată pe restricții introduse gradual în funcție de vârstă.

Reuters relata în luna iulie că experții consultați de Comisie au analizat posibilitatea ca minorii sub 13 ani să beneficieze doar de un acces limitat și supravegheat, restricțiile urmând să fie reduse treptat pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă.

Documentele pregătitoare pentru KIDS Act includ și principiul „safe by design”. Potrivit acestuia, produsele și serviciile digitale utilizate de minori ar trebui concepute încă de la început astfel încât să reducă riscurile la care sunt expuși copiii.

Regula ar putea avea efect asupra modului în care funcționează unele dintre cele mai utilizate elemente ale platformelor. Printre acestea se numără sistemele de recomandare, notificările, redarea automată a conținutului și mecanismele folosite pentru a-i determina pe utilizatori să petreacă mai mult timp în aplicații. Astfel de funcții se află deja în atenția instituțiilor europene.

În cursul acestui an, autoritățile și organizațiile pentru drepturi digitale au crescut presiunea asupra marilor platforme în legătură cu mecanismele de design considerate capabile să genereze comportamente compulsive.

Noua legislație ar urma să introducă și instrumente suplimentare destinate părinților și tutorilor.

KIDS Act nu ar urma să se oprească la rețelele sociale. Viitoarele reguli europene ar urma să includă și anumite servicii construite pe baza inteligenței artificiale, printre care chatboții și aplicațiile de tip „AI companion”.

Aceste servicii sunt concepute pentru a putea purta conversații de durată cu utilizatorii și, în unele situații, pentru a simula o relație personală sau emoțională. Comisia Europeană încearcă astfel să includă într-un singur cadru mai multe tipuri de produse digitale utilizate de copii.

Serviciile de acest tip s-au dezvoltat rapid în ultimii ani și nu aveau aceeași amploare în momentul în care au fost redactate principalele acte legislative europene care reglementează activitatea platformelor online.

Instrumentele digitale folosite exclusiv în scop educațional ar urma să rămână în afara noilor reguli.

Comisia Europeană pregătește și un mecanism de aplicare a viitoarei legislații care vizează platforme precum TikTok și Instagram. Structura ar urma să semene cu modelele deja utilizate în cadrul Digital Services Act și AI Act. Pentru companiile și serviciile considerate cu risc ridicat, Comisia Europeană ar putea primi din nou un rol important în supravegherea respectării regulilor.

Documentele analizate indică și posibilitatea introducerii unor taxe de supraveghere care să fie plătite de companiile vizate. Un astfel de sistem este deja folosit în alte componente ale legislației digitale europene.

Detaliile referitoare la sancțiuni, instituțiile care vor avea responsabilitatea aplicării regulilor și modalitatea prin care platformele vor demonstra că respectă noile cerințe nu au fost încă stabilite public.

Aceste elemente ar urma să fie clarificate odată cu prezentarea propunerii oficiale.

Proiectul pregătit de Comisia Europeană apare după ce Uniunea Europeană a lucrat deja la infrastructura tehnică necesară verificării vârstei utilizatorilor. Ursula von der Leyen a anunțat în aprilie că instrumentul european destinat verificării vârstei este pregătit din punct de vedere tehnic.

Sistemul este conceput pentru telefoane și computere și permite unei persoane să confirme că îndeplinește condiția de vârstă cerută de un serviciu fără ca platforma să primească toate informațiile existente în documentul său de identitate.

În paralel, peste zece țări europene au adoptat sau analizează introducerea unor limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale. Cele mai multe dintre propunerile discutate până acum plasează pragul între 13 și 16 ani.

Parlamentul European s-a pronunțat anterior pentru stabilirea unui prag de 16 ani. Această poziție nu reprezintă însă, în prezent, o regulă obligatorie aplicabilă în toate statele Uniunii Europene.

Discuțiile privind protecția minorilor au fost alimentate și de datele referitoare la timpul pe care tinerii îl petrec în mediul digital. Un sondaj prezentat de Comisia Europeană în luna iunie arăta că tinerii din Uniunea Europeană petrec online, pe platforme precum TikTok în medie, aproximativ 4,5 ore într-o zi de școală. În weekend, timpul petrecut în mediul online trece de șase ore pe zi.

Comisia Europeană a identificat și o legătură între vârsta la care copiii încep să folosească rețelele sociale și numărul total de ore petrecute ulterior în fața ecranelor. În luna iulie, grupul special de experți creat de Ursula von der Leyen pentru analizarea siguranței copiilor în mediul online și-a prezentat raportul final.

Experții au analizat, printre altele, posibilitatea introducerii unei limite comune de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE. Raportul a vizat și efectele pe care rețelele sociale, jocurile online și instrumentele bazate pe inteligență artificială le pot avea asupra minorilor, precum și responsabilitatea companiilor care dezvoltă și operează aceste servicii.

KIDS Act ar urma să transforme o parte dintre aceste recomandări într-o propunere legislativă. Prezentarea proiectului de către Comisia Europeană nu va însemna însă aplicarea imediată a noilor reguli. Textul va trebui negociat și aprobat atât de Parlamentul European, cât și de statele membre reunite în Consiliul UE. Negocierile vor viza inclusiv pragul minim de vârstă care va fi ales și sistemul prin care platformele vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor.