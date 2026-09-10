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Ursula von der Leyen, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: Democrațiile noastre au rezistat

Ursula von der Leyen, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: Democrațiile noastre au rezistatUrsula von der Leyen / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi un discurs solemn înaintea marcării a un sfert de secol de la atentatele teroriste care au zguduit Statele Unite la 11 septembrie 2001. În intervenția sa, oficialul european a adus un omagiu victimelor, exprimând totodată solidaritatea necondiționată dintre continentul european și poporul american, conform AFP.

Ursula von der Leyen, mesaj la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: Democrațiile noastre au rezistat

Șefa executivului comunitar și-a amintit de clipele teribile în care întreaga planetă urmărea în direct prăbușirea turnurilor din New York și a adus un pios omagiu celor care nu s-au mai întors acasă în acea zi, dar și echipajelor de intervenție care au acționat contra timp.

„Acum 25 de ani, lumea stătea în loc. Fixați pe ecrane, priveam cu groază și neîncredere cum Turnurile Gemene se prăbușeau. Astăzi, ne amintim. De cei aproape 3.000 de oameni care au plecat de acasă în acea dimineață și nu s-au mai întors. De pompierii, polițiștii și primii respondenți care au fugit în fum și praf și au salvat nenumărate vieți. De familiile care au purtat greutatea pierderii timp de un sfert de secol”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Activarea articolului 5 din Tratatul NATO și securitatea colectivă

În viziunea oficialului european, evenimentele dramatice de atunci reprezintă borna definitorie a începutului de secol, marcând un moment crucial pentru reafirmarea securității colective și a parteneriatului strategic.

Totodată, Ursula von der Leyen a remarcat că reacția Europei a fost una imediată, momentul marcând o premieră istorică pentru Alianța Nord-Atlantică.

„11 septembrie a fost cel mai important eveniment de la începutul secolului. Și a reînviat importanța alianțelor și a securității colective. Europa a știut imediat unde se află. Am fost alături de America. Pentru prima și singura dată în istoria sa, NATO a invocat Articolul 5. Un atac împotriva unuia era un atac împotriva tuturor. Am fost împreună în apărarea principiilor care ne unesc peste Atlantic: libertatea și democrația”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Eșecul ideologiei terorii în fața valorilor democratice

Liderul european a subliniat că intenția teroriștilor de a semăna panică la nivel global a fost zădărnicită de rezistența societăților democratice.

„Cei care au comis atacurile au vrut să răspândească frica mult dincolo de New York, Virginia și Pennsylvania. 25 de ani mai târziu, știm că au eșuat. Democrațiile noastre au rezistat. Societățile noastre au rămas libere. Iar ideologia terorii nu a reușit să-și impună influența asupra lumii noastre”, a spus ea.

Lecțiile trecutului într-un context geopolitic tulbure

Făcând o paralelă cu provocările actuale ale lumii contemporane, președinta Comisiei Europene a arătat că, deși natura amenințărilor s-a modificat, fundamentele alianței rămân esențiale.

„Astăzi, amenințările cu care ne confruntăm s-au schimbat. Trăim din nou în ape geopolitice tulburi, marcate de rivalitatea dintre marile puteri, război și confruntări între state. Dar lecția de la 11 septembrie rămâne. În momentele de pericol, alianțele noastre contează. Unitatea noastră contează. Și valorile pe care alegem să le apărăm contează”, a transmis președinta Comisiei Europene.

În încheierea mesajului său, Ursula von der Leyen a evocat simbolul luminii care a înlocuit ruinele de la Ground Zero, ca semn al speranței și al amintirii nealterate.

„Acolo unde odinioară se aflau Turnurile Gemene, două coloane de lumină se ridică acum spre cerul New York-ului. Ele sfidează uitarea. Ele poartă amintirea celor pe care i-am pierdut. Și ne amintesc că lumina triumfă chiar și în cele mai întunecate zile”, a mai spus Ursula von der Leyen.

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