O musulmană radicală newyorkeză, convertită recent, care ar fi plănuit un atentat cu bombă legat de ISIS la Capitoliul statului New York, a discutat și despre viitoare atacuri teroriste - inclusiv unul asupra Casei Albe și altul la sărbătorile de Revelion din Times Square, potrivit The New York Post.

Newyorkeza Jessica Bowie, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată miercuri în Albany, după ce FBI i-a dejucat planul letal de a arunca în aer clădirea Capitoliului statal „într-o zi în care sunt prezenți cei mai mulți senatori”. Planul includea plasarea unei bombe într-o pungă de livrare de alimente DoorDash, potrivit autorităților federale.

Militanta inspirată de ISIS, care s-a convertit la islam în urmă cu cinci ani și purta numele islamic „Aisha Saif”, a planificat atacul cu ajutorul informatorilor FBI timp de aproximativ două săptămâni.

Ea chiar avea pregătită o rută de evadare către Siria — și s-a gândit să se întoarcă în SUA pentru a comite mai multe atacuri teroriste la scară largă, conform actului de acuzare.

Pe 5 august, în timp ce se întâlnea personal cu doi informatori, Bowie a spus că, dacă atacul asupra Capitoliului statului avea succes - și ea reușea să scape - s-ar putea „întoarce în viitor și să facă mai mult”.

O țintă despre care a vorbit Bowie a fost „Revelionul în Times Square” - un spectacol în care nu mai puțin de 1 milion de turiști vizitează New York-ul.

Deși s-a concentrat asupra Capitoliului statului pentru că era „cea mai mare clădire politică pe care o cunosc în zona respectivă”, locuitoarea din Albany i-a spus informatorului că ar fi preferat „Casa Albă cu președintele” - dar a recunoscut că „este o treabă și mai grea”, conform acuzării.

„Poate că în viitor ne vom întoarce pentru asta”, ar fi spus ea.

În aceeași zi, ar fi cumpărat materiale pentru bombe de la un magazin Home Depot din Rensselaer, purtând o burqa, arată fotografiile.

Forțele de ordine au avut-o pe Bowie pe radar timp de cinci săptămâni înainte de arestarea sa de miercuri și cred că a fost „radicalizată online”, a declarat procurorul adjunct american John A. Sarcone III, într-o conferință de presă joi seara.

Newyorkeza din nordul statului plănuise deja să comită cel mai mortal atentat cu bombă posibil la Capitoliul statului - spunându-i unui informator că credea că poate elimina cel puțin jumătate dintre cele 200 de persoane din clădirea din Albany.

Înainte ca agenții FBI să intervină pentru a o încătușa, Bowie i-a plătit unui informator 200 de dolari pentru a ajuta un producător de bombe să finanțeze fabricarea de explozibili pentru viitoare atacuri, spunându-i persoanei că „și-ar dori să poată finanța o operațiune mare”, conform plângerii.

După arestare, ea pare să fi oferit o mărturisire parțială în timpul interviului cu FBI-ul, conform plângerii.

„Nu mă puteți ajuta, știți destule, nu mă puteți ajuta,... voi merge la închisoare pentru tot restul vieții”, ar fi spus ea.

„Sprijinul material este pedepsit cu până la 20 de ani de închisoare, am căutat deja pe Google, știu că voi merge la închisoare.”

Chiar luna trecută, o altă locuitoare radicalizată din nordul statului New York, Catherine Beth Washburn, în vârstă de 37 de ani, a fost acuzată că ar fi susținut o organizație teroristă islamică după ce a donat 30.000 de dolari în criptomonede grupării Jihadului Islamic Palestinian din Gaza.

Guvernatoarea Kathy Hochul a mulțumit FBI și forțelor de ordine pentru dejucarea posibilului atac al lui Bowie, într-un comunicat emis joi.

„La începutul acestui an, pe fondul unei creșteri a violenței politice și a amenințărilor la adresa oficialilor publici, am luat măsuri pentru a consolida securitatea la Capitoliul Statului și în întregul guvern al statului”, a declarat guvernatoarea.

„Deși nu există nicio amenințare imediată în acest moment, vom continua să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din domeniul aplicării legii pentru a-i proteja pe newyorkezi și a menține comunitățile în siguranță.”