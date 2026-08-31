Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după întâlnirea social-democraților de la Sinaia, că România are nevoie de un Guvern legitim și cu puteri depline, care să poată lua decizii în contextul economic și social actual. Liderul PSD a anunțat că partidul susține fie un Guvern minoritar social-democrat, fie un Executiv politic construit în jurul PSD, împreună cu formațiunile care acceptă să participe la guvernare.

Social-democrații au stabilit, totodată, că nu vor susține o formulă guvernamentală din care PSD să lipsească.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD ia în calcul două variante pentru formarea viitorului Executiv: un Guvern minoritar al social-democraților sau un Guvern politic în jurul PSD, în care să intre și alte formațiuni dispuse să participe la guvernare.

Liderul PSD a exclus însă susținerea unui Executiv din care partidul nu face parte.

Întrebat dacă social-democrații ar putea negocia cu AUR pentru obținerea voturilor necesare în Parlament, Grindeanu a răspuns că poziția partidului în privința unei colaborări cu formațiunea condusă de George Simion nu s-a modificat.

Președintele PSD a criticat situația politică și economică actuală și a acuzat Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan că a adoptat măsuri pe care le consideră „dezastruoase”.

„Știți că România se află într-o situație atât de dificilă din punct de vedere economic și social după măsurile dezastruoase ale lui Ilie Bolojan încât cred că este, până la urmă, o nesimțire și e corect cuvântul și o sfidare efectivă la adresa românilor ca acest circ politic să continue”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că disputele dintre partidele politice nu contribuie la creșterea economiei sau a veniturilor populației.

„Orgoliile și certurile continue nu cresc nici economia și nici veniturile românilor. Dacă vrem ca în 2028 să nu fie un cutremur politic, cred că toate partidele trebuie să-și dea seama și să acționeze mai responsabil. Toate partidele”, a afirmat Grindeanu.

El a mai spus că disputele politice permanente pot genera blocaje și nemulțumire în rândul populației.

„Strâmbatul din nas și cearta permanentă, din perspectiva noastră, provoacă blocaje politice și mai provoacă ceva: lehamite din partea oamenilor, a românilor”, a declarat președintele PSD.

În perspectiva formării unui nou Guvern, Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații contează inclusiv pe sprijinul unor parlamentari de dreapta.

„Eu vă spun că mizez inclusiv pe oameni de bună credință de la partidele de dreapta, care vor vota un posibil guvern format, așa cum am spus mai devreme”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a precizat însă că un eventual sprijin parlamentar din partea unor aleși de dreapta nu înseamnă o intenție de a forma o alianță de guvernare cu AUR.

Președintele PSD a reiterat că partidul nu ia în calcul o alianță guvernamentală cu AUR.

„În ceea ce privește AUR poziția noastră NU s-a schimbat. Respect și respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectivă de a avea alianță de guvernare cu AUR”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În același context, liderul social-democrat a declarat că obiectivul PSD este să se claseze pe primul loc la următoarele alegeri.

„Dacă vrem ca Partidul Social-Democrat, și vrem acest lucru cu toții, să câștige alegerile, ca și până acum, atunci ținta este să se bată la locul 1”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre declarația liderului AUR, George Simion, potrivit căreia până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat un premier, Sorin Grindeanu a spus că se așteaptă ca procedura să înceapă într-un timp scurt.

„Ce să fac eu, să-l comentez pe Simion? Eu cred că va fi o desemnare destul de repede. Asta cred. Și eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să votezi un nou guvern”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a făcut referire la începerea sesiunii parlamentare ordinare, despre care a spus că ar trebui să ducă la reluarea procedurilor pentru formarea unui nou Executiv.

„De mâine se intră în sesiunea parlamentară ordinară. Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar normal. Nu am niciun fel de informație de ce George Simion a spus acest lucru și nici nu vreau să comentez zicerile lui Simion”, a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a declarat că și-ar dori ca noul Guvern să fie învestit până la jumătatea lunii septembrie, înaintea următoarei evaluări realizate de agenția de rating Standard & Poor's.

„Ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimați, unii dați de un vot al Parlamentului. Deci da, mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a declarat președintele PSD.

Declarațiile au fost făcute după reuniunea social-democraților de la Sinaia, în contextul discuțiilor privind formarea viitorului Executiv.

Liderul AUR, George Simion, a transmis, la rândul său, că în următoarele săptămâni nu ar urma să fie desemnat un premier. „Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a scris George Simion.