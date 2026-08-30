Ce nume sunt vehiculate pentru viitorul guvern

Negocierile pentru formarea viitorului Guvern încep să contureze și primele variante pentru ocuparea portofoliilor ministeriale. Potrivit informațiilor prezentate de România TV, pe lista de lucru s-ar afla atât persoane apropiate președintelui Nicușor Dan, cât și mai mulți social-democrați care ar putea continua sau reveni în funcții importante.

Deocamdată, nu există o listă oficială a viitorilor miniștri, iar variantele discutate în această perioadă se pot modifica până la finalizarea negocierilor politice.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat numele diplomatului Luca Niculescu. Fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra, acesta are experiență în relațiile diplomatice și în dosarul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Niculescu a reprezentat România și în relația cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei, iar în prezent coordonează la nivel național procesul de aderare la OCDE. Numele său a mai apărut în variantele discutate pentru viitorul Executiv.

La Finanțe ar putea reveni Alexandru Nazare. Acesta a ocupat deja funcția de ministru al Finanțelor și a fost, anterior, ministru al Transporturilor. Experiența sa în domeniul economic l-a făcut să fie inclus și în variantele de Cabinet vehiculate în ultimele luni.

Ministerul Sănătății ar putea rămâne în zona PSD, fiind indicat numele lui Alexandru Rogobete. Social-democratul s-a aflat și în listele neoficiale vehiculate anterior pentru componența viitorului Guvern.

La Ministerul Muncii este luată în calcul, potrivit acelorași informații, menținerea lui Florin Manole. Social-democratul se regăsește și el printre numele discutate pentru noua formulă guvernamentală.

Un alt portofoliu care ar putea reveni unui reprezentant PSD este Agricultura. Pentru această funcție este menționat Florin Barbu, care a mai condus Ministerul Agriculturii și se află printre social-democrații luați în calcul pentru noul Executiv.

Componența Guvernului rămâne însă subiect de negociere, iar nominalizările finale vor depinde de acordurile dintre partidele implicate în formarea majorității. Până la anunțarea oficială a premierului și a miniștrilor, numele vehiculate reprezintă doar variante de lucru și nu constituie confirmări ale viitoarelor numiri.