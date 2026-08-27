Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă pe Facebook că fondurile europene obținute de România prin instrumentul SAFE reprezintă atât o sursă pentru consolidarea capacității de apărare, cât și o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii și industriei naționale.

România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro, reprezentând prima tranșă din finanțarea europeană acordată prin SAFE. Potrivit lui Nazare, suma face parte dintr-un pachet total de aproape 17 miliarde de euro destinat României.

„România a încasat ieri (n.r – miercuri) aproximativ 2,5 miliarde de euro prin SAFE – prima tranșă din finanțarea europeană destinată consolidării apărării și securității naționale. În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a transmis Nazare.

Ministrul susține că mecanismul permite României să finanțeze mai ieftin și pe perioade mai lungi cheltuielile de apărare asumate deja. În același timp, investițiile în acest domeniu ar putea genera efecte economice importante, prin dezvoltarea producției interne, transfer de tehnologie și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite.

„SAFE înseamnă, așadar, mai multă securitate și o oportunitate reală de industrializare a României”, spune Nazare.

O componentă importantă a finanțării este reprezentată de cele 4,2 miliarde de euro alocate infrastructurii cu utilizare duală, atât civilă, cât și militară. Printre proiectele avute în vedere se numără tronsoane strategice ale autostrăzilor A7 și A8, respectiv Pașcani-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni.

„SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”, a afirmat Nazare.

Ministerul Finanțelor a avut rolul de a asigura cadrul bugetar și financiar necesar accesării fondurilor, în condițiile respectării obiectivelor fiscal-bugetare asumate de România.

Nazare consideră că prioritatea următoarei perioade trebuie să fie trecerea rapidă la implementarea proiectelor și asigurarea transparenței privind utilizarea banilor.

„În limitele impuse de protejarea informațiilor de securitate națională, alocarea banilor, contractarea și stadiul proiectelor trebuie prezentate public, periodic și clar”.

Ministrul interimar al Finanțelor subliniază că investițiile realizate prin SAFE trebuie să producă beneficii atât pentru securitatea țării, cât și pentru economie și infrastructură.

„Stabilitatea economică este parte a securității naționale. SAFE trebuie să însemne apărare mai puternică, infrastructură modernă și cât mai multă capacitate de producție dezvoltată în România”, a mai transmis ministrul interimar al Finanțelor.