Alexandru Nazare este cotat cu cele mai mari șanse de a deveni următorul prim-ministru al României pe platforma de predicții Polymarket, potrivit datelor disponibile la 20 iunie.

Cu toate acestea, diferențele dintre principalii candidați rămân reduse, iar piața nu indică în acest moment existența unui favorit clar.

Conform cotelor afișate de utilizatorii platformei, Nazare are o probabilitate implicită de aproximativ 17% pentru a ocupa funcția de premier.

El este urmat de Adrian Veștea, cotat la circa 13%, și de Sorin Grindeanu, cu aproximativ 11%. În același clasament apar și Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu și Radu Burnete, fiecare cu procente mai reduse.

Volumul total al tranzacțiilor efectuate pe această piață depășește 2,3 milioane de dolari, ceea ce indică un interes ridicat al utilizatorilor pentru evoluțiile politice din România.

Totuși, diferențele relativ mici dintre principalii candidați sugerează că participanții la tranzacționare nu anticipează încă un deznodământ clar privind desemnarea viitorului șef al Guvernului.

Cotele se modifică permanent în funcție de informațiile apărute în spațiul public, negocierile dintre partide și evoluțiile de pe scena politică.

Piața analizată de Polymarket se va închide în funcție de persoana care va ocupa oficial funcția de prim-ministru al României până la data de 31 decembrie 2027.

Pentru validarea rezultatului, persoana respectivă trebuie să fie desemnată de președintele României și să primească votul de încredere al Parlamentului.

Un premier interimar sau un șef al Executivului aflat într-o perioadă de tranziție nu este luat în considerare pentru rezolvarea pieței.

O altă piață activă pe Polymarket urmărește apartenența politică a viitorului premier.

Potrivit cotelor actuale, Partidul Național Liberal este cotat cu aproximativ 29% șanse de a furniza următorul prim-ministru. Foarte aproape se află scenariul unui premier independent sau tehnocrat, evaluat la circa 28%.

Partidul Social Democrat este cotat la aproximativ 22%, în timp ce AUR, USR și UDMR apar cu probabilități semnificativ mai reduse.

Platforma Polymarket figurează pe lista operatorilor de jocuri de noroc neautorizați în România, după decizia autorităților competente de a restricționa accesul la serviciu.

Cu toate acestea, volumele de tranzacționare înregistrate pe piețele legate de politica românească indică faptul că utilizatori continuă să participe la astfel de piețe de predicție, inclusiv pe subiecte precum desemnarea viitorului premier sau formarea următorului guvern.