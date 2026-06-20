Politica

Liberalii creditați cu cele mai mari șanse să conducă viitorul Guvern. Alexandru Nazare are cele mai mari șanse pe Polymarket

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Liberalii creditați cu cele mai mari șanse să conducă viitorul Guvern. Alexandru Nazare are cele mai mari șanse pe PolymarketAlexandru Nazare. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din cuprinsul articolului

Alexandru Nazare este cotat cu cele mai mari șanse de a deveni următorul prim-ministru al României pe platforma de predicții Polymarket, potrivit datelor disponibile la 20 iunie.

Cu toate acestea, diferențele dintre principalii candidați rămân reduse, iar piața nu indică în acest moment existența unui favorit clar.

Conform cotelor afișate de utilizatorii platformei, Nazare are o probabilitate implicită de aproximativ 17% pentru a ocupa funcția de premier.

El este urmat de Adrian Veștea, cotat la circa 13%, și de Sorin Grindeanu, cu aproximativ 11%. În același clasament apar și Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu și Radu Burnete, fiecare cu procente mai reduse.

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Piața rămâne deschisă, fără un candidat detașat

Volumul total al tranzacțiilor efectuate pe această piață depășește 2,3 milioane de dolari, ceea ce indică un interes ridicat al utilizatorilor pentru evoluțiile politice din România.

Adrian Veștea

Sursa foto: Facebook/Adrian Veștea

Totuși, diferențele relativ mici dintre principalii candidați sugerează că participanții la tranzacționare nu anticipează încă un deznodământ clar privind desemnarea viitorului șef al Guvernului.

Cotele se modifică permanent în funcție de informațiile apărute în spațiul public, negocierile dintre partide și evoluțiile de pe scena politică.

Cum va fi stabilit rezultatul pieței Polymarket

Piața analizată de Polymarket se va închide în funcție de persoana care va ocupa oficial funcția de prim-ministru al României până la data de 31 decembrie 2027.

Pentru validarea rezultatului, persoana respectivă trebuie să fie desemnată de președintele României și să primească votul de încredere al Parlamentului.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu / sursa foto: captură video

Un premier interimar sau un șef al Executivului aflat într-o perioadă de tranziție nu este luat în considerare pentru rezolvarea pieței.

PNL și varianta unui premier tehnocrat sunt cele mai bine cotate

O altă piață activă pe Polymarket urmărește apartenența politică a viitorului premier.

Potrivit cotelor actuale, Partidul Național Liberal este cotat cu aproximativ 29% șanse de a furniza următorul prim-ministru. Foarte aproape se află scenariul unui premier independent sau tehnocrat, evaluat la circa 28%.

Partidul Social Democrat este cotat la aproximativ 22%, în timp ce AUR, USR și UDMR apar cu probabilități semnificativ mai reduse.

Polymarket, accesat în ciuda restricțiilor din România

Platforma Polymarket figurează pe lista operatorilor de jocuri de noroc neautorizați în România, după decizia autorităților competente de a restricționa accesul la serviciu.

Cu toate acestea, volumele de tranzacționare înregistrate pe piețele legate de politica românească indică faptul că utilizatori continuă să participe la astfel de piețe de predicție, inclusiv pe subiecte precum desemnarea viitorului premier sau formarea următorului guvern.

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