Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu reprezentanții trimiși de George Simion în negocierile pentru formarea unui nou Guvern, însă a avertizat că dialogul nu înseamnă automat și o înțelegere cu AUR. Liderul PSD încearcă să adune cele minimum 233 de voturi necesare învestirii unui Executiv minoritar, dar spune că votul AUR împotriva acordului SAFE îi ridică noi semne de întrebare.

Întrebat dacă va purta negocieri cu cei doi parlamentari desemnați de George Simion, liderul PSD a afirmat că nu refuză dialogul cu nicio formațiune.

„N-am niciun fel de problemă să port discuții cu oricine”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a avertizat însă că simpla participare la discuții nu înseamnă că PSD va ajunge la un acord politic cu AUR.

„Să semnăm, în schimb, înțelegeri... De la discuții la înțelegere este o diferență”, a precizat acesta

George Simion a anunțat că Mihai Enache și Petrișor Peiu au primit mandatul de a negocia cu toate partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de Guvern cu puteri depline și pentru organizarea unor alegeri. Liderul AUR a transmis că formațiunea este pregătită să facă „toate concesiile necesare”, atât timp cât acestea nu presupun trădarea propriului electorat.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă ar mai negocia direct cu George Simion, după discuțiile eșuate purtate în perioada învestirii Guvernului Veștea. Președintele PSD nu a respins această posibilitate, dar a recunoscut că păstrează rezerve în privința unei noi colaborări.

„Depinde. Am anumite rezerve”, a răspuns Sorin Grindeanu. După ce jurnalistul a remarcat că răspunsul său nu exclude negocierile, liderul social-democrat a confirmat această interpretare. „Asta am vrut să spun”.

Precedentul invocat s-a produs în luna iunie, când premierul desemnat Adrian Veștea a mers la sediul AUR pentru a negocia cu George Simion voturile necesare învestirii.

Deși discuțiile au creat așteptarea că o parte dintre parlamentarii AUR ar putea susține Cabinetul Veștea, aceștia nu au participat în cele din urmă la vot. Guvernul propus a obținut numai 189 de voturi și nu a fost învestit.

Sorin Grindeanu a confirmat că a discutat în ultimele zile cu mai mulți parlamentari, în tentativa de a construi majoritatea necesară instalării unui Guvern minoritar condus de PSD.

„Am avut, așa cum v-am spus și ieri, discuții cu mulți parlamentari în aceste zile”, a afirmat liderul social-democrat.

Președintele PSD nu a spus câte voturi a obținut până acum și nici câți dintre parlamentarii contactați sunt pregătiți să sprijine noul Executiv. Pentru ca Guvernul să fie învestit, sunt necesare minimum 233 de voturi în Parlament.

Grindeanu recunoștea încă din 16 iulie că PSD nu dispune de această majoritate, dar anunța că va încerca să strângă voturi din partea UDMR, a minorităților naționale și a altor parlamentari dispuși să susțină un „Guvern de armistițiu”. Liderul PSD estima că noul Cabinet ar putea fi instalat în luna august.

Disponibilitatea pentru dialog nu a schimbat evaluarea lui Sorin Grindeanu asupra partidului condus de George Simion.

Președintele PSD a invocat trei subiecte despre care susține că separă cele două formațiuni și a criticat votul AUR asupra acordului de împrumut SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, destinat investițiilor în apărare.

Sorin Grindeanu a declarat că le-a prezentat parlamentarilor social-democrați problemele de legalitate și constituționalitate pe care le-a identificat în proiect.

El le-a recomandat însă să voteze legea, fără să impună o disciplină obligatorie de partid.

„Le-am spus că eu voi vota această lege, dar că nu este un vot imperativ, având anumite minusuri constituționale. Dar astăzi am văzut că AUR nu a votat, iar argumentul nu a fost unul de legalitate. A fost cu totul altul, ceea ce, din nou, îmi ridică semne de întrebare”, a declarat președintele PSD.

AUR anunțase că nu va susține acordul de împrumut SAFE, motivând că Parlamentul nu ar trebui să adopte, în actuala situație politică, proiecte care produc efecte pe termen mediu și lung.

Întrebat dacă partidul condus de George Simion și-a moderat discursul și poate deveni un partener pentru negocieri, Grindeanu a transmis că poziția sa a rămas neschimbată.

„Nu mi s-a schimbat cu nimic părerea de ieri”, a insistat Grindeanu, întrebat dacă AUR își moderează discursul și devine un posibil partener de negociere.

Președintele PSD a negat că partidul său ar negocia transferul unor parlamentari neafiliați sau al unor aleși proveniți din grupurile parlamentare mai mici. Grindeanu a folosit însă întrebarea pentru a critica PNL, acuzându-i pe liberali că înlocuiesc membri vechi ai partidului cu parlamentari veniți din SOS România.

„Așa cum am văzut că sunt foarte harnici cei de la PNL, pe la Senat, să dea afară liberalii vechi și să-și pună șefi de filială foști senatori de la SOS, este treaba lor”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că nu intenționează să adopte aceeași strategie la conducerea formațiunii social-democrate.

„Eu n-am să fac așa ceva la PSD: să dau afară șefi de filială ca să pun oameni care au venit de la alte partide și care n-au niciun fel de vechime în partid”, a spus acesta.

Criticile au vizat transferurile realizate recent de PNL din rândul parlamentarilor aleși pe listele SOS România și POT. Printre aceștia se numără senatorul Dorin-Silviu Petrea, ales pe listele SOS România și numit ulterior președinte interimar al organizației municipale PNL Brăila.