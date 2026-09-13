Ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit sâmbătă, iar meniul pregătit pentru invitați a îmbinat preparate rafinate cu mâncăruri tradiționale românești. Printre felurile servite s-au numărat carpaccio de vită, creveți aromați, scoici Saint Jacques, dar și sarmale cu mămăligă și smântână, potrivit România TV.

La petrecerea de nuntă, invitații au avut parte de un meniu diversificat, care a inclus atât specialități din fructe de mare, cât și preparate apreciate în bucătăria românească.

Printre aperitive s-au regăsit carpaccio de vită, creveți aromați și scoici Saint Jacques, cunoscute pentru gustul delicat și modul sofisticat de preparare.

Meniul a inclus și sarmale, servite alături de mămăliguță și smântână. Astfel, preparatele tradiționale au completat oferta culinară de la eveniment.

Printre invitații la nunta ministrului Finanțelor s-au aflat președintele României, Nicușor Dan, și partenera sa, Mirabela Grădinaru. Evenimentul a reunit mai multe persoane importante din zona politică și administrativă.

La plecarea de la petrecere, șeful statului a fost întrebat dacă invitații au discutat și despre formarea viitorului Guvern. Nicușor Dan a confirmat că politica a fost unul dintre subiectele abordate.

„Am făcut și puțină politică”, a declarat președintele României.

Nunta lui Alexandru Nazare a avut loc într-o perioadă în care numele ministrului Finanțelor este vehiculat pentru funcția de prim-ministru. Președintele Nicușor Dan ar urma să facă o nouă nominalizare până la 19 septembrie, iar Nazare s-ar putea afla printre variantele analizate.

Șeful statului își dorește un premier independent politic. Alexandru Nazare nu mai este membru al unui partid, după ce și-a dat demisia din Partidul Național Liberal odată cu intrarea în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

Ulterior, când a preluat funcția de ministru al Finanțelor, Nazare s-a suspendat din activitatea sa de la BNR.

Kyriakos Pierrakakis, ministrul grec al Economiei și președintele Eurogrupului, a fost nașul de cununie al lui Alexandru Nazare. Cu o zi înaintea nunții, vineri, președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu oficialul grec la Palatul Cotroceni.

La eveniment au participat și liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și mai multe personalități din administrație și politică. Printre invitați s-au numărat Luca Niculescu, Radu Miruță, Anca Dragu, Stelian Bujduveanu, Virgil Popescu, Florin Manole și Adrian Nica, președintele ANAF.

Prezența lui Kelemen Hunor la nuntă a avut loc într-un moment în care sprijinul UDMR este important pentru viitoarele negocieri politice privind desemnarea premierului.