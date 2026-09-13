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Nunta lui Alexandru Nazare, întâlnire între politicieni. Cine a participat la petrecerea din nordul Capitalei

Nunta lui Alexandru Nazare, întâlnire între politicieni. Cine a participat la petrecerea din nordul CapitaleiNunta Alexandru Nazare. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. Cei doi și-au unit destinele la București, iar petrecerea de nuntă a reunit politicieni din mai multe partide, miniștri și invitați de seamă, printre care s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan.

Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit la București

Nunta lui Alexandru Nazare și a interpretei de muzică populară Maria Mihali s-a desfășurat în acest weekend, la București. Ministrul Finanțelor și artista și-au unit destinele într-o ceremonie la care au luat parte apropiați ai cuplului, membri ai familiei și numeroase personalități din lumea politică.

Cei doi au avut parte de o ceremonie religioasă la Cașin, după care invitații s-au îndreptat spre Restaurantul Casa Albă, din nordul Bucureștiului, unde a avut loc petrecerea.

Nașii cuplului au fost Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și al Finanțelor din Grecia, și soția sa, Dimitra Moustakatou.

Maria Mihali

Maria Mihali. Sursa foto: Instagram

Opt preoți au oficiat ceremonia de la biserica Cașin

Alexandru Nazare și-a așteptat viitoarea soție în fața lăcașului de cult, alături de omologul său grec, Kyriakos Pierrakakis.

Maria Mihali a sosit la scurt timp, iar ceremonia religioasă a fost oficiată de opt preoți. După slujbă, mirii și invitații lor au plecat spre restaurantul unde urma să aibă loc petrecerea.

Cine a participat la nunta lui Alexandru Nazare

Printre primii invitați care au ajuns la Restaurantul Casa Albă s-au numărat Stelian Bujduveanu, fost viceprimar liberal al Bucureștiului în perioada în care Nicușor Dan ocupa funcția de primar general, și senatorul PNL Vasile Blaga, care a venit însoțit de soția sa.

La eveniment au fost prezenți și alți colegi de partid ai ministrului Finanțelor. Daniel Fenechiu s-a numărat printre invitații liberali care au participat la petrecere.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, nu a fost prezent la nunta lui Alexandru Nazare.

Alte nume cunoscute din politică, pe lista invitaților

Lista invitaților nu s-a limitat la membri ai Partidului Național Liberal. Alexandru Nazare a avut alături și politicieni din alte formațiuni, inclusiv foști miniștri social-democrați.

Florin Manole, fost ministru al Muncii, a participat la petrecere împreună cu soția sa. De asemenea, ministrul USR Radu Miruță a venit la eveniment alături de partenera sa de viață.

Prezența unor politicieni din partide diferite a transformat nunta ministrului Finanțelor într-un eveniment la care s-au întâlnit reprezentanți ai mai multor formațiuni politice.

Nicușor Dan a venit la petrecere alături de Mirabela Grădinaru

Printre invitații de seamă s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a participat la petrecere împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Nicușor Dan a vorbit despre prezența sa la eveniment și a spus că, pe lângă momentele festive, a avut și discuții despre viitorul Guvern.

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