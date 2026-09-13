Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. Cei doi și-au unit destinele la București, iar petrecerea de nuntă a reunit politicieni din mai multe partide, miniștri și invitați de seamă, printre care s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan.

Nunta lui Alexandru Nazare și a interpretei de muzică populară Maria Mihali s-a desfășurat în acest weekend, la București. Ministrul Finanțelor și artista și-au unit destinele într-o ceremonie la care au luat parte apropiați ai cuplului, membri ai familiei și numeroase personalități din lumea politică.

Cei doi au avut parte de o ceremonie religioasă la Cașin, după care invitații s-au îndreptat spre Restaurantul Casa Albă, din nordul Bucureștiului, unde a avut loc petrecerea.

Nașii cuplului au fost Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și al Finanțelor din Grecia, și soția sa, Dimitra Moustakatou.

Alexandru Nazare și-a așteptat viitoarea soție în fața lăcașului de cult, alături de omologul său grec, Kyriakos Pierrakakis.

Maria Mihali a sosit la scurt timp, iar ceremonia religioasă a fost oficiată de opt preoți. După slujbă, mirii și invitații lor au plecat spre restaurantul unde urma să aibă loc petrecerea.

Printre primii invitați care au ajuns la Restaurantul Casa Albă s-au numărat Stelian Bujduveanu, fost viceprimar liberal al Bucureștiului în perioada în care Nicușor Dan ocupa funcția de primar general, și senatorul PNL Vasile Blaga, care a venit însoțit de soția sa.

La eveniment au fost prezenți și alți colegi de partid ai ministrului Finanțelor. Daniel Fenechiu s-a numărat printre invitații liberali care au participat la petrecere.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, nu a fost prezent la nunta lui Alexandru Nazare.

Lista invitaților nu s-a limitat la membri ai Partidului Național Liberal. Alexandru Nazare a avut alături și politicieni din alte formațiuni, inclusiv foști miniștri social-democrați.

Florin Manole, fost ministru al Muncii, a participat la petrecere împreună cu soția sa. De asemenea, ministrul USR Radu Miruță a venit la eveniment alături de partenera sa de viață.

Prezența unor politicieni din partide diferite a transformat nunta ministrului Finanțelor într-un eveniment la care s-au întâlnit reprezentanți ai mai multor formațiuni politice.

Printre invitații de seamă s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a participat la petrecere împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Nicușor Dan a vorbit despre prezența sa la eveniment și a spus că, pe lângă momentele festive, a avut și discuții despre viitorul Guvern.