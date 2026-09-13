Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut un pas important în viața personală. Acesta s-a căsătorit religios cu Maria Mihali, o cunoscută interpretă de muzică populară originară din Maramureș. Tainul cununiei a fost oficiat la Mănăstirea Cașin din București, într-un cadru solemn.

La o zi după fericitul eveniment, demnitarul a decis să împărtășească bucuria cu cei care îl urmăresc în spațiul public. Alexandru Nazare a publicat o fotografie oficială de la cununia religioasă, însoțită de un scurt mesaj adresat celor care le-au transmis felicitări.

„Mulţumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare.

Evenimentul a atras atenția și prin prezența unor personalități internaționale de rang înalt. Nașul de cununie al cuplului a fost Kyriakos Pierrakakis, ministrul de Finanțe din Grecia, confirmând legăturile strânse de prietenie dintre cei doi oficiali.

După ceremonia religioasă de la Mănăstirea Cașin, mirii și invitații s-au mutat într-o locație selectă din Pădurea Băneasa pentru a celebra momentul. Printre participanții la petrecere s-au numărat președintele Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, alături de alți invitați din mediul politic și cultural.

Ieri, înaintea ceremoniei religioase, Alexandru Nazare le-a mărturisit jurnaliștilor că așteaptă cu nerăbdare momentul și că nu a văzut rochia miresei, deoarece aceasta a dorit să păstreze surpriza.

„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Nazare.

După ceremonia religioasă, Maria Mihali a descris ziua nunții drept un moment pe care îl va păstra pentru totdeauna în suflet.

„O zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”, a spus Maria Mihali la ieșirea din biserică.

La rândul său, ministrul interimar al Finanțelor a mulțumit celor prezenți și a vorbit despre bucuria evenimentului.

„Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă, vă mulțumim că ați fost aici”, a declarat Nazare.