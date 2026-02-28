De ce sunt interzise nunțile în Postul Paștelui. Teologul Silviu Biriș: Ne cere pocăință, înfrânare și sobrietate

Postul Paștelui impune restricții privind organizarea nunților. Actorul și teologul Silviu Biriș explică, pentru click.ro, semnificația postului și de ce este păcat să organizăm petreceri în această perioadă. Când se pot face cununii în 2026.

În tradiția stabilită de Biserica Ortodoxă Română, cununia religioasă nu poate fi oficiată în timpul posturilor și în alte intervale considerate perioade de înfrânare și sobrietate. Regula este valabilă și pentru anul 2026, când calendarul bisericesc indică mai multe intervale în care nunțile sunt interzise din punct de vedere canonic.

Interdicția are legătură cu semnificația spirituală a postului. În aceste perioade, accentul cade pe rugăciune, pocăință și disciplină interioară, nu pe petreceri și celebrare.

Actorul și absolventul de Teologie Silviu Biriș a vorbit despre importanța postului și despre motivul pentru care organizarea nunților în această perioadă este considerată nepotrivită.

„Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Postul este disciplină, autodisciplină, nu se organizează petreceri în perioadele de post. Din punct de vedere religios, postul ar trebui să fie ținut de către toți cei botezați în cultul ortodox și cu binecuvântarea sau sub îndrumarea duhovnicului”, a declarat acesta.

Potrivit lui Silviu Biriș, postul nu se rezumă la regimul alimentar. Dimensiunea spirituală este esențială. El atrage atenția că schimbarea trebuie să fie interioară, nu doar formală.

„Postul nu înseamnă numai mâncare. Dar un trup îmbuibat înseamnă implicit și o gândire pe măsură. Hrana trupească și cea sufletească sunt în directă legătură. În concluzie, poți tine tot postul alimentar, dar ce folos dacă inima ta este împietrită? Și poți crede că faci fapte bune, dar tu să îți vezi de vechile tale îndeletniciri neortodoxe”, a mai precizat acesta.

Conform explicațiilor publicate de Doxologia, Biserica interzice săvârșirea cununiilor în zilele și perioadele de post deoarece atmosfera de sărbătoare asociată nunților nu se armonizează cu rânduiala acestor intervale.

„Bucuria, petrecerile și ospețele care au loc cu această ocazie nu se potrivesc cu atmosfera de pocăință, înfrânare și sobrietate pe care ne-o cere postul. A face nunți în aceste zile înseamnă a sfida sau a batjocori rânduielile bisericești așezate în vederea desăvârșirii noastre morale. De asemenea, Biserica a interzis săvârșirea cununiei în zilele de praznice împărătești, în ajunul lor sau în perioade legate de ele, pentru ca bucuria duhovnicească a respectivelor sărbători să nu fie umbrită sau micșorată de cea lumească, a petrecerii legate de sărbătoarea căsătoriei”, spune Biriș.

În 2026, nu se pot organiza nunți în Postul Sfintelor Paști, între 22 februarie și 12 aprilie. De asemenea, este interzisă oficierea cununiilor în Săptămâna Luminată, între 13 aprilie și 19 aprilie.

Alte perioade în care nunțile nu pot avea loc sunt Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 8 iunie și 28 iunie, Postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 august și 15 august, și Postul Nașterii Domnului, între 14 noiembrie și 24 decembrie.

Restricțiile se aplică și în săptămâna lăsatului sec de carne, între 15 februarie și 21 februarie, precum și în perioada dintre 25 decembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, de la Crăciun până la Bobotează.

În plus, cununiile religioase nu se oficiază în zilele de post de peste an, în special miercurea și vinerea, nici în zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora.