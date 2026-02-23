Creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui. Ce tradiții respectă și când este dezlegare la pește

Republica Moldova. Creștinii ortodocși marchează începutul Postului Mare, perioada cea mai lungă și aspră din an, destinată rugăciunii, iertării și cumpătării. Timp de șapte săptămâni, credincioșii urmează un regim alimentar fără carne, lapte, ouă și pește, cu excepția anumitor zile de dezlegare. Postul precede Învierea Domnului și se încheie în noaptea de Paște; în 2026, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie.

Această perioadă amintește de cele 40 de zile petrecute de Iisus Hristos în post și rugăciune în pustiu, la care se adaugă Săptămâna Patimilor. Pentru mulți credincioși, efectele postului se resimt în primul rând în alimentație, unii alegând chiar post negru în anumite zile, mai ales vinerea, când nu consumă nimic până la apusul soarelui.

Pe lângă restricțiile alimentare, Biserica recomandă evitarea certurilor, minciunii și egoismului, subliniind că scopul postului este apropierea de Dumnezeu și curățirea sufletului. Nutriționiștii avertizează că trecerea la dieta de post trebuie făcută treptat și cu atenție la proteine și vitamine.Recomandările nutriționiștilor pentru un post sănătos

Nutriționiștii atenționează că trecerea la un regim exclusiv vegetal trebuie făcută treptat. Specialiștii în nutriție, subliniază că provocarea principală este asigurarea unei cantități suficiente de proteine:

„În dieta de post, cea mai mare provocare este calitatea și cantitatea proteinei. Proteina vegetală se asimilează în proporție de 60-70%, comparativ cu 90-95% din proteina animală. De aceea este important să creștem consumul de leguminoase mazăre, năut, fasole, linte două-trei porții pe zi, dar și cereale integrale”, susțin speciualiștii.

Verdețurile de primăvară, precum urzicile și leurda, bogate în vitamine și minerale, sunt recomandate pentru susținerea organismului în perioada postului. Medicii atrag atenția că postul strict nu este indicat copiilor sub 12-14 ani, femeilor însărcinate sau care alăptează, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni precum diabet, boli digestive sau renale, care ar trebui să consulte medicul înainte de a începe postul.

25 martie 2026 — Buna Vestire (Blagoveștenia). Una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox, care amintește momentul când Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Iisus Hristos. În această zi se permite consumul de pește, deoarece bucuria sărbătorii „dezleagă” rigorile postului.

5 aprilie 2026 — Duminica Floriilor (Intrarea Domnului în Ierusalim). Ultima duminică din post înainte de Săptămâna Patimilor. În această zi, conform tradiției bisericești, se dă dezlegare la pește.

În mediul rural, postul este însoțit de obiceiuri tradiționale păstrate din generație în generație. Gospodăriile evită petrecerile și nunțile, iar munca este organizată astfel încât să lase timp pentru participarea la slujbe. Curățenia de primăvară începe adesea încă din primele săptămâni de post, reflectând credința că ordinea din casă simbolizează curățenia sufletului.

Alimentația specifică perioadei de post include preparate simple, bazate pe legume, cereale și fructe, urmărind modestia și cumpătarea. Dincolo de dietă, Biserica subliniază că esența acestei perioade este apropierea de Dumnezeu, curățirea sufletului și împăcarea cu cei din jur.