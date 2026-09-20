Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că va continua direcția începută de Ilie Bolojan și afirmă că „lumina” aprinsă de acesta în „cămara cu șmecherii” nu va fi stinsă, într-un mesaj publicat duminică dimineață, 20 septembrie.

Mureșan susține că următoarea etapă trebuie să însemne continuarea reformelor și curățarea problemelor acumulate în administrația românească în ultimele decenii.

Mesajul vine la mai puțin de o zi după ce premierul desemnat a anunțat că programul viitorului Guvern va porni de la măsurile adoptate de Cabinetul Bolojan.

Printre obiectivele enunțate de Mureșan se numără reducerea inflației, creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai.

În mesajul publicat pe Facebook, Siegfried Mureșan a preluat una dintre expresiile folosite de Ilie Bolojan atunci când vorbea despre problemele și neregulile identificate în administrația publică.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic”, a transmis premierul desemnat.

Mureșan afirmă că intenționează să mențină această direcție și să continue acțiunile de reformare a statului.

„Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a mai transmis acesta.

Premierul desemnat a precizat că demersul nu este îndreptat împotriva unei persoane anume. Potrivit lui, obiectivul este ca măsurile de reformare a administrației și gestionare a banului public să îi vizeze pe toți cei care respectă regulile și muncesc.

Cu o zi înainte, Siegfried Mureșan anunțase că programul său de guvernare va porni de la ceea ce consideră a fi măsurile bune adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Premierul desemnat a susținut că România poate intra într-o nouă etapă economică și a enumerat câteva principii pe care intenționează să le păstreze: responsabilitate în administrație, gestionarea atentă a banului public, reducerea risipei și direcționarea investițiilor către domeniile în care există nevoie.

Printre obiectivele prezentate se află reducerea inflației, creșterea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Declarațiile au venit în contextul în care PSD i-a cerut lui Mureșan să prezinte public programul pe care intenționează să îl pună în aplicare și să precizeze dacă va continua sau va modifica politicile Guvernului Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a semnat sâmbătă, 19 septembrie, decretul prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. Decretul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

Din momentul publicării, Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a solicita Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului.

Conform procedurii constituționale, programul și lista Guvernului sunt dezbătute în ședință comună de Camera Deputaților și Senat. Pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor, respectiv 233 de voturi.

PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de numărul necesar de parlamentari pentru învestirea Guvernului. Prin urmare, negocierile pentru obținerea sprijinului parlamentar reprezintă următoarea etapă a procesului de formare a noului Cabinet.

În următoarele zile, Mureșan trebuie să definitiveze programul de guvernare și componența Cabinetului și să obțină sprijinul parlamentar necesar.

Mesajele transmise în ultimele două zile indică faptul că premierul desemnat intenționează să păstreze o parte importantă din direcția politică și economică a Guvernului Bolojan, în special în ceea ce privește disciplina bugetară, gestionarea banului public și reformele administrative.

În același timp, Mureșan își definește propriile obiective economice, cu accent pe reducerea inflației, creștere economică și majorarea nivelului de trai.

Pentru ca aceste obiective să poată fi puse în aplicare, însă, premierul desemnat trebuie mai întâi să obțină votul de încredere al Parlamentului și să formeze oficial noul Guvern.