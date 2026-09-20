Aș scrie despre politică, dar efortul mi se pare prea mare. Mai întâi că nu mă pricep și nici nu cred că sunt destul de ”european”, în mediocritatea mea. Apoi, nu scriu, fiindcă mi-e scîrbă. Mai bine beau o cafea și fumez. Cu cafeaua în față, constat cu ușurință că nu ne ajungea, parcă, faptul că România pare, privită de sus, o imensă podgorie.

Nu știu când s-a întâmplat exact. Probabil într-o noapte. Ne-am culcat liniștiți, într-o țară în care cafeaua era încă o cafea, și ne-am trezit dimineața în mijlocul unei plantații planetare.

Astăzi, de după tejghelele cafenelelor izbucnesc simultan America Centrală, America de Sud, Africa și India. Columbia, Guatemala, Costa Rica, Etiopia, Kenya, Rwanda, Brazilia. Pe pereți sunt hărți. Pe pungi sunt altitudini. 1.850 de metri. 2.100. Fermentație anaerobă. Natural. Washed. Honey process. Note de iasomie, bergamotă, piersică albă și ciocolată.

Iar în fața ta, un tânăr imberb, școlarizat probabil într-un weekend prelungit, îți vorbește despre cafea cu seninătatea celui care tocmai s-a întors dintr-o expediție de douăzeci de ani prin munții Etiopiei.

— Noi prăjim medium.

Nu el, desigur. Nici fata cu tatuaj geometric care face cappuccino. Dar există undeva, într-o hală de la marginea orașului, un aparat negru și foarte scump, iar din momentul acela toată lumea din cafenea participă sufletește la prăjire.

Medium.

Pentru că astfel, ți se explică, se păstrează mai bine personalitatea bobului. Aciditatea. Fructul. Originea.

Poate.

Se spune ceva mai rar însă despre un amănunt mult mai puțin poetic: prin prăjire boabele pierd apă și masă. Cu cât prăjirea înaintează, cu atât cafeaua pierde mai mult din greutatea inițială. Iar cafeaua se vinde, firește, la gram.

Nu spun că acesta este motivul pentru care lumea cafelei de specialitate preferă prăjirile mai deschise. Ar fi nedrept: ele pot scoate într-adevăr în evidență caracteristicile originii, aciditatea și aromele delicate pe care o prăjire foarte întunecată le-ar acoperi. Spun doar că, în lumea aceasta atât de poetică, bobul are și el un bilanț.

Eu, probabil dintr-un defect de formație, iubesc și momentul acela în care cafeaua începe să miroasă a cafea, nu a seminar despre cafea. Când prăjirea înaintează, suprafața bobului se închide, iar la prăjirile mai dezvoltate uleiurile pot deveni vizibile. Aromele de origine fac loc, treptat, aromelor produse de foc: caramel, cacao, nuci, fum, amăreală.

Nu există o singură prăjire „adevărată”. Există doar cafele diferite și, mai ales, gusturi diferite. Numai că noi am reușit performanța de a transforma gustul în doctrină.

Copiii celor care se îndopau cândva cu nechezol, Amigo, Ness sau Wiener Café au devenit, într-o singură generație, incapabili să bea cafeaua dacă laptele nu provine din ovăz, migdale, cocos sau dintr-o plantă despre care bunicii lor ar fi presupus că se pune la vacă, nu în ceașcă.

Este una dintre marile noastre victorii istorice.

Am trecut direct de la nechezol la flat white.

Mai există însă o ironie pe care memoria noastră, mereu ocupată să se modernizeze, pare s-o fi uitat.

Până nu demult, cafeaua avea în cabinetul medical aproximativ statutul pe care îl are astăzi țigara. Te durea capul?

— Fără cafea.

Aveai tensiunea puțin mai mare?

— Fără cafea.

Te supăra stomacul?

— Fără cafea.

Nu dormeai?

— Fără cafea.

Cafeaua era vinovatul universal, micul viciu brun pe care medicina îl privea cu suspiciune. Era suficient să mărturisești că bei trei cafele pe zi pentru ca medicul să ridice ochii din fișă și să te privească în tăcere, cu expresia omului căruia tocmai i-ai mărturisit începutul unei vieți de pierzanie.

Și iată că, între timp, cafeaua a trecut printr-o spectaculoasă reabilitare socială.

Astăzi citești despre studii observaționale care asociază consumul moderat de cafea cu diverse rezultate favorabile pentru sănătate, iar pentru mulți adulți câteva cești pe zi sunt considerate compatibile cu o alimentație sănătoasă. Cafeaua, cândva suspectă, a fost scoasă aproape solemn din boxa acuzaților, iar fumătorul privește procesul din celula alăturată. Probabil că peste încă treizeci de ani medicina va descoperi că un Cohiba Sublimes, fumat după o cafea Panama Geisha, prelungește viața cu exact șaptesprezece minute.

Până atunci, e mai prudent să ne bucurăm doar de ironia istoriei: ceea ce o epocă interzice cu gravitate, alta cercetează, nuanțează și uneori reabilitează. Noi ne-am adaptat deja.

Cu aceeași convingere în ambele epoci.

De la cafeaua procurată „pe sub mână”, păstrată pentru musafiri într-un borcan închis bine, la întrebarea:

— Ce origine aveți astăzi în aparat? Aici începe partea care îmi place, pentru că există, într-adevăr, cafele care merită tot ceremonialul acesta.

Panama Geisha, de pildă — scrisă adesea și Gesha — poate avea o delicatețe aproape neverosimilă: iasomie, bergamotă, citrice, ceai. Unele loturi din Panama au ajuns la prețuri atât de mari încât cafeaua a intrat în aceeași zonă de fetiș economic cu vinurile rare.

În Etiopia, Yirgacheffe poate mirosi a flori și lămâie, uneori aproape a Earl Grey. Este una dintre cafelele care explică, fără discursuri, de ce Etiopia este considerată patria cafelei.

Jamaica Blue Mountain, cultivată în munții albaștri ai insulei, și-a construit legenda pe echilibru și finețe, nu pe brutalitate. Kona din Hawaii are o reputație asemănătoare: blândă, curată, elegantă. Iar Yemen Mocha, venită dintr-o tradiție veche de secole, poate fi densă, sălbatică, cu note de cacao, fructe uscate și condimente — o cafea care pare să fi călătorit cu corăbiile înainte ca noi să inventăm paharele de carton cu capac.

Astea sunt povești adevărate.

Problema începe când povestea ajunge într-o cafenea de cartier și este turnată peste gheață, sirop de caramel sărat, lapte de ovăz, spumă rece, scorțișoară și, pentru că încă mai rămăsese un centimetru liber în pahar, puțină matcha.

Privești operația și te întrebi de ce mai era necesară cafeaua.

Dar nu contează.

„Brandul localului”, acel amestec cu genealogie incertă, suportă orice. Lapte, sirop, frișcă, matcha, cocos, vanilie, caramel, gheață, scorțișoară. Dacă ar încăpea în pahar și o felie de cozonac, probabil că cineva ar introduce-o și pe aceea și ar numi băutura „Romanian Heritage Latte”.

Am făcut-o cu vinul. Cu uleiul de măsline. Cu trabucurile. Cu whisky-ul. Cu steak-ul. Acum cu cafeaua.

Nu mai bem. Degustăm.

Nu mai mâncăm. Avem „experiențe”.

Nu ne mai place ceva. Îi înțelegem profilul.

Și pretutindeni există cineva gata să ne explice.

Uneori mi-e dor de omul care intra într-o cafenea și spunea simplu:

— O cafea, vă rog.

Nu întreba la ce altitudine crescuse. Nu voia să știe dacă cireșele fuseseră fermentate anaerob. Nu cerceta numele fermei. Nu solicita certificatul de naștere al arborelui.

Și, dacă era cu adevărat bună, pentru câteva minute tăcea.

Poate că acesta era, până la urmă, cel mai rafinat lucru pe care îl știam despre cafea.

Există și un mic entuziasm moral, aproape reflex, atunci când auzim despre obiceiul italian numit ”caffè sospeso”, acel gest discret prin care cineva plătește o cafea în plus pentru un necunoscut care va veni după el, ca și cum într-o lume fragmentată ar mai exista încă o circulație tăcută a bunăvoinței, un rest de solidaritate care nu cere explicații și nu așteaptă recunoaștere, iar această imagine ne seduce tocmai pentru că pare să vină dintr-un loc unde lucrurile încă funcționează firesc, unde oamenii nu sunt complet izolați unii de alții, unde gesturile mici nu au nevoie să fie justificate pentru a exista.

Și totuși, dacă ne întoarcem, fără grabă și fără nostalgie falsă, la orașele noastre de dinainte de 1989, la acele cafenele „la varice”, unde se bea cafeaua în picioare, repede, între două drumuri, într-un spațiu îngust, saturat de fum și de voci, descoperim că ceea ce admirăm astăzi sub nume italian a existat și aici, doar că nu a fost niciodată formulat, nu a fost scos din banalitate și ridicat la rang de obicei, ci a rămas prins în textura brută a unei vieți cotidiene care nu avea nevoie să se explice.

Nu se întâlneau pentru a comunica în sensul profund al cuvântului, nu-și expuneau viețile, nu construiau relații durabile, dar se vedeau zilnic, iar această vedere repetată producea un tip de familiaritate difuză, o zonă intermediară în care gesturile puteau circula fără să fie cântărite.

În această zonă apărea și acel gest pe care astăzi l-am numi, poate, „cafea în așteptare”, dar care atunci nu avea nici nume, nici formă stabilă. Dacă nu aveai bani într-o dimineață, nu era o dramă și nici o excepție spectaculoasă, ci o variație obișnuită într-o economie a lipsei care îi atingea pe toți, iar cineva plătea fără să transforme asta într-un act de generozitate.

Nu exista un „beneficiar” anonim, ideal, ci un om concret, recunoscut vag, suficient cât gestul să nu pară gratuit și nici inutil. Și, mai ales, nu exista contabilitate morală. Nu se ținea minte exact cine a plătit pentru cine și de câte ori. Lucrurile se echilibrau sau nu, dar nu asta conta. Important era că circuitul nu se întrerupea.

În sudul Italiei, mai ales în Napoli, această practică a fost recunoscută, numită și, prin această numire, conservată. A devenit un semn al orașului, un detaliu care poate fi povestit, transmis, chiar admirat din exterior. La noi, aceeași structură a rămas fără nume și, tocmai de aceea, a dispărut odată cu lumea care o susținea, fără să lase în urmă altceva decât o amintire difuză.

Pentru că dispariția nu a fost bruscă și nici spectaculoasă. Cafenelele nu s-au închis peste noapte, oamenii nu au încetat dintr-odată să se întâlnească, dar s-a modificat, treptat, natura acestor întâlniri. Din spații de tranzit dens, aproape inevitabil, ele au devenit spații de alegere. Nu mai intri pentru că acolo ești deja parte dintr-un flux, ci pentru că ai decis să vii.

Nu mai stai în picioare, printre alții, ci te așezi la masa ta. Nu mai bei cafeaua repede, între două obligații, ci o prelungești, o însoțești de o conversație programată sau de o activitate individuală. În această transformare, care pare un progres firesc, se pierde însă tocmai acea zonă intermediară în care gesturile fără scop explicit puteau apărea.

Dar poate mai important decât toate acestea a fost schimbarea raportului cu lipsa. În lumea veche, lipsa era vizibilă, împărțită, aproape banală. Nu te definea complet și nu trebuia ascunsă cu orice preț. În lumea de astăzi, lipsa devine mai individualizată, mai rușinoasă, mai atent gestionată. În aceste condiții, gestul de a plăti pentru altul nu mai poate fi neutru; devine încărcat, fie ca act de caritate, fie ca gest stânjenitor, fie ca inițiativă demonstrativă.

Iar ceea ce nu mai poate fi neutru nu mai poate fi firesc.

Aici apare adevărata melancolie a comparației: nu în faptul că „ei” ar fi mai generoși, iar „noi” mai reci, ci în constatarea că am pierdut un tip de viață în care generozitatea nu trebuia să fie nici declarată, nici cultivată, pentru că era deja inclusă în felul în care oamenii coexistau. Ceea ce admirăm astăzi la Napoli sau la Roma nu este, în fond, un gest spectaculos, ci supraviețuirea unei normalități pe care noi am avut-o, într-o formă mai brută și mai tăcută, și pe care am lăsat-o să se dizolve fără să-i dăm vreodată un nume.

Astfel, „caffè sospeso” nu ne arată doar o diferență culturală, ci și o oglindă întârziată, în care recunoaștem, fără să putem recupera, ceva ce a existat și aici: acea mică suspendare a egoismului care devine posibilă doar acolo unde oamenii se întâlnesc suficient de des încât să nu mai fie, cu totul, singuri unii pentru alții.

Acum se vede mai bine nu doar ce am pierdut, ci și ce anume admirăm astăzi, puțin naiv, la alții, fără să ne dăm seama că forma aceea de solidaritate măruntă a existat și aici, numai că nu s-a fixat într-un nume și n-a avut șansa de a deveni tradiție conștientă de sine.

În acele locuri, comunitatea nu era o valoare proclamată și nici un ideal, ci o simplă consecință a repetiției. Oamenii veneau la aceleași ore, ocupau aceleași colțuri de tejghea, își turnau zahărul în același fel, cereau cafeaua cu aceeași voce și, fără să fi fost neapărat prieteni, ajungeau să se recunoască după aceste semne minore, care sunt, de fapt, adevărata substanță a unei vieți comune.

Nu se întâlneau ca să comunice profund, nu făceau schimb de confesiuni și nici nu se solidarizau în sens solemn, ci își confirmau unul altuia, în fiecare dimineață, existența.

Aici se află prima mare diferență și, în același timp, prima mare asemănare cu „caffè sospeso”. În sudul Italiei, mai ales la Napoli, gestul a supraviețuit pentru că a fost legat de aceeași infrastructură umană a repetiției, a barului frecventat zilnic, a recunoașterii fără prezentare, a acelei jumătăți de familiaritate în care omul care intră nu e nici prieten, nici străin complet.

Când cineva lasă o cafea plătită pentru altcineva, gestul nu plutește în gol, nu se pierde într-un abstract moral, ci intră într-o rețea de relații minime, invizibile, dar solide. La noi, înainte de 1989, exista și ea această rețea, poate mai brută, mai puțin teatrală, mai puțin „pitorească”, însă reală. Numai că, spre deosebire de italieni, noi nu am simțit nevoia s-o numim, iar ceea ce nu primește nume rămâne adesea captiv în banalitatea lui și moare odată cu lumea care îl produce.

A nu avea bani într-o dimineață nu te excludea din ritual; cineva plătea și lucrurile mergeau mai departe. Mâine poate plăteai tu. Sau poate nu. Nu se întocmea o contabilitate morală exactă.

Era o mică suspendare a rigorii într-o societate în care rigorile, în rest, erau nenumărate. De aceea, ceea ce numim astăzi cu admirație „caffè sospeso” s-ar putea să fi fost, la noi, mai puțin un obicei și mai mult o stare difuză de acompaniere reciprocă a precarității.

Exact aici trebuie introdusă tema dispariției, fiindcă ea nu ține doar de transformarea cafenelei, nici doar de schimbarea decorului social, ci de destrămarea acelei zone intermediare dintre cunoaștere și anonimat, dintre sărăcie și demnitate, dintre obișnuință și solidaritate. După 1989, orașul nu s-a modernizat doar în sens arhitectural sau comercial; s-a modificat și textura întâlnirilor dintre oameni.

Pentru ca acest „caffè sospeso” să existe cu adevărat, nu este suficientă bunăvoința și nici măcar existența unor localuri. E nevoie de o anumită densitate morală a cotidianului, de un număr suficient de mare de întâlniri nesemnificative care, prin repetiție, ajung să constituie o formă de viață. În vechile cafenele „la varice”, această densitate exista, chiar dacă nimeni nu ar fi numit-o astfel.

Oamenii fumau, stăteau aproape unii de alții, vorbeau pe jumătate, se întrerupeau, reluau, ascultau fără să pară că ascultă, și în tot acest amestec se producea o fraternitate fără idealism, una foarte modestă, foarte urbană, foarte legată de dimineți. Fumatul nu era doar un viciu, ci parte din mecanica apropierii.

Dar cred că și mai mult decât fumatul a contat schimbarea raportului cu lipsurile. În vechea lume, sărăcia era împărțită, văzută, aproape publică. Nu constituia încă o ofensă personală atât de accentuată. Astăzi, lipsa tinde să fie ascunsă, izolată, privatizată. A nu avea bani a devenit ceva ce se disimulează, se administrează în singurătate, se cosmetizează.

În asemenea condiții, gestul de a plăti pentru altul nu mai poate fi fluid; devine fie condescendență, fie caritate explicită, fie stânjeneală. Aici se rupe puntea dintre vechile noastre cafenele și „caffè sospeso”: nu în generozitate, ci în regimul vizibilității. Câtă vreme fragilitatea făcea parte din peisaj, ea putea fi compensată firesc. Când fragilitatea devine rușine, orice ajutor anonim începe să pară fie suspect, fie teatral.

De aceea mi se pare important să nu idealizăm nici modelul italian, nici trecutul nostru. „Caffè sospeso” nu este o minune morală coborâtă peste un popor mai bun, ci forma recognoscibilă a unui țesut urban care a rezistat mai bine. Iar vechile noastre cafenele „la varice” nu erau niște sanctuare ale solidarității, ci locuri adesea obosite, murdare, pline de grabă și fum, în care însă supraviețuia ceva ce modernizarea noastră a măcinat fără să observe: posibilitatea ca oamenii să fie unii pentru alții prezențe repetitive, nu evenimente.

„Caffè sospeso” ne emoționează astăzi nu pentru că ar veni dintr-o lume complet străină, ci pentru că ne amintește obscur de ceva ce am avut și noi, într-o formă nenumită, mai puțin elegantă, mai puțin povestibilă, dar poate mai vie. Admirăm la alții ceea ce nu mai putem recunoaște în propriul nostru trecut, fiindcă trecutul nostru nu și-a conservat simbolurile.

A rămas doar senzația, greu de tradus pentru cine n-a trăit-o, a acelor dimineți în care intrai într-un local strâmt, printre oameni care poate nu-ți știau numele, dar îți știau ora, și în care lumea, pentru câteva minute, nu era alcătuită din indivizi etanși, ci dintr-o vecinătate caldă, puțin brutală, puțin cenușie, dar reală, înăuntrul căreia o cafea plătită de altul nu însemna nici milă, nici spectacol, ci simplul fapt că încă mai existau gesturi care nu trebuiau explicate.

Asta s-a pierdut, de fapt: nu cafeaua, nici obiceiul, nici fumul, ci firescul unei mici suspendări a egoismului, posibilă doar acolo unde oamenii se întâlnesc suficient de des încât să nu mai fie, în întregime, străini. Iar dacă astăzi „caffè sospeso” ni se pare o noblețe străină, e și pentru că noi am ieșit din acea lume nu printr-o rafinare a vieții urbane, ci printr-o clarificare rece a ei, în care fiecare plătește pentru sine, fiecare stă la masa lui, fiecare își poartă lipsa sau confortul fără martori, iar locurile în care altădată circula un rest de fraternitate anonimă au devenit simple decoruri ale unei singurătăți dureroase…

În fața tejghelei, cu ceașca mică în mână, universitarul, muncitorul, actorul, prostituata, profesorul de școală și artistul ratat nu deveneau egali în sens moral sau social, dar erau aduși, fără efort, într-o formă de proximitate în care diferențele lor nu mai aveau unde să se manifeste pe deplin, erau ținute în suspensie de densitatea acelui moment scurt și repetat.

Nu era o egalitate proclamată, nici revendicată, și tocmai de aceea funcționa. Nimeni nu venea acolo pentru a experimenta diversitatea, nimeni nu își propunea să fie tolerant sau deschis, nimeni nu își formula prezența în termeni de identitate. Oamenii veneau pentru o cafea, dar această finalitate modestă crea, fără să știe, un spațiu în care vieți foarte diferite se atingeau fără să se explice.

Era o egalitate de situație, nu de principiu, iar acest tip de egalitate, tocmai pentru că nu se sprijinea pe o idee, era mai stabil, mai firesc și, paradoxal, mai greu de distrus — până când condițiile care o făceau posibilă au început să dispară.

Astăzi, aproape fiecare spațiu este ales, filtrat, potrivit unei identități sau unei preferințe, iar această alegere, care pare un semn al libertății, produce în același timp o separare mai clară a oamenilor. Nu mai există aceeași intersectare involuntară a unor lumi diferite, pentru că fiecare lume tinde să-și construiască propriile locuri, propriile ritmuri, propriile reguli de acces.

În același timp, diferențele au devenit mai vizibile și mai importante. Nu pentru că ar fi apărut acum, ci pentru că sunt expuse continuu, prin semne, prin obiecte, prin stil, prin limbaj. Fiecare vine deja „însoțit” de propria lui poziție socială, iar această expunere constantă face ca întâlnirea cu celălalt să nu mai fie neutră, ci încărcată, conștientă de sine. În vechile cafenele, diferențele existau, dar erau mai puțin articulate, mai puțin performate, și tocmai de aceea puteau fi, pentru câteva minute, ignorate fără efort.

Se pierde astfel nu doar amestecul de tipuri umane, ci și acel tip de indiferență care îl făcea suportabil. Oamenii nu erau atât de preocupați să fie văzuți într-un anumit fel, să-și gestioneze imaginea, să-și apere identitatea. Erai acolo, pur și simplu, iar această lipsă de tensiune permitea o apropiere brută, dar reală. Astăzi, chiar și prezența a devenit o formă de afirmație, iar această permanentă autoconștientizare fragilizează orice proximitate spontană.

Ceea ce rămâne astăzi este o egalitate gândită, discutată, revendicată, dar care, tocmai pentru că este conștientă de sine, nu mai are ușurința acelei egalități de situație, în care oameni foarte diferiți puteau sta, pentru câteva minute, în același loc, fără să simtă nevoia să-și explice prezența.

Și poate că tocmai aceasta este pierderea cea mai greu de recuperat: nu dispariția diferențelor, ci dispariția locurilor în care ele puteau fi, măcar pentru o clipă, lăsate în afara jocului.

Unde s-a pierdut asta nu se poate spune precis, pentru că nu a existat un moment în care lumea s-a retras din acele locuri, nu a fost o despărțire, ci o subțiere treptată a acelei densități care făcea posibilă apropierea, o reorganizare a vieții în spații mai clare, mai bine delimitate, în care fiecare intră acolo unde i se potrivește și unde se regăsește, fără să mai fie nevoit să se amestece cu celălalt.

Nu egalitatea s-a pierdut, ci locul în care ea putea apărea fără să fie dorită, fără să fie gândită, fără să fie revendicată, acel spațiu strâmt, plin de fum și de voci, în care oamenii, pentru câteva minute, nu erau nici mai buni, nici mai răi, nici mai sus, nici mai jos, ci doar prezenți unii lângă alții, într-o vecinătate pe care nu o aleseseră, dar care îi făcea, fără să știe, egali.