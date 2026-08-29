Modul în care începe dimineața poate influența nivelul de energie, concentrarea și ritmul întregii zile. De la primul gest făcut după trezire până la cafeaua băută în grabă, multe obiceiuri considerate normale nu sunt întotdeauna cele mai eficiente, potrivit CDC.

Specialiștii atrag atenția că nu există o rutină perfectă pentru toată lumea. Totuși, cercetările despre somn, alimentație și ritm circadian indică mai multe greșeli frecvente care pot afecta felul în care ne simțim în primele ore ale zilei.

Mesajele, știrile și rețelele sociale sunt pentru mulți prima sursă de informație a zilei. În câteva secunde, atenția poate trece de la somn la e-mailuri, probleme de serviciu sau informații care provoacă stres.

Nu telefonul în sine este neapărat problema, ci modul în care este folosit. Începerea zilei cu un flux rapid de notificări poate face mai dificilă stabilirea priorităților și concentrarea asupra propriului program.

Un interval scurt fără telefon după trezire poate ajuta la o tranziție mai calmă către activitățile zilei.

Pentru mulți oameni, butonul „snooze” este primul gest al dimineții. Problema este că reprizele scurte și repetate de somn pot fragmenta odihna.

După ce alarma sună, organismul începe procesul de trezire. Revenirea repetată la somn pentru câteva minute poate face ca trezirea să fie mai dificilă și poate accentua senzația de amețeală sau lipsă de energie.

O soluție mai simplă este stabilirea unei ore de trezire cât mai constante și amplasarea alarmei astfel încât să fie nevoie să te ridici din pat pentru a o opri.

Lumina are un rol important în reglarea ritmului circadian, mecanismul intern care ajută organismul să distingă între perioadele de somn și cele de activitate.

Expunerea la lumină naturală dimineața poate transmite organismului semnalul că ziua a început. Deschiderea perdelelor sau petrecerea câtorva minute afară sunt gesturi simple care pot ajuta la sincronizarea programului de somn.

Acest lucru devine cu atât mai important pentru persoanele care petrec cea mai mare parte a zilei în spații închise.

Cafeaua este parte din rutina de dimineață pentru milioane de oameni. Totuși, ideea că trebuie băută imediat după trezire pentru a putea funcționa nu este valabilă pentru toată lumea.

Sensibilitatea la cafeină diferă de la o persoană la alta, iar consumul excesiv poate contribui la anxietate, palpitații sau probleme de somn, mai ales dacă ultima cafea este consumată prea târziu în timpul zilei.

Pentru multe persoane, problema nu este cafeaua de dimineață, ci cantitatea totală de cafeină consumată într-o zi.

Micul dejun este adesea prezentat drept cea mai importantă masă a zilei, însă cercetările nu susțin ideea că există o regulă universală potrivită pentru fiecare persoană.

Unii oameni preferă să mănânce imediat după trezire, în timp ce alții nu simt foame decât după câteva ore. Important este ca alegerea să fie compatibilă cu programul, nivelul de activitate și nevoile individuale.

Atunci când este consumat, un mic dejun echilibrat poate include surse de proteine, fibre și alimente cât mai puțin procesate.

Pentru mulți oameni, dimineața înseamnă o succesiune rapidă de sarcini: alarma, telefonul, dușul, cafeaua și plecarea spre serviciu.

Un program organizat din seara precedentă poate reduce presiunea de dimineață. Pregătirea hainelor, a lucrurilor necesare sau stabilirea priorităților pentru ziua următoare sunt măsuri simple care pot elimina o parte dintre deciziile luate în grabă.

Nu este nevoie de o rutină complicată. Chiar și câteva minute de organizare pot face diferența.

După mai multe ore de somn, organismul nu a primit lichide. Senzația de sete poate să nu apară imediat, însă hidratarea rămâne importantă pe parcursul zilei.

Un pahar cu apă dimineața poate fi un mod simplu de a începe consumul de lichide, fără ca acest lucru să fie transformat într-o regulă rigidă sau într-un „detox”.

Nu există dovezi că apa băută imediat după trezire ar elimina toxinele din organism într-un mod special. Organismul are propriile mecanisme, inclusiv rinichii și ficatul, pentru aceste procese.

Pe internet circulă numeroase rutine de dimineață care promit mai multă energie și productivitate: trezirea la ora 5:00, sport, meditație, dușuri reci, suplimente și liste de sarcini.

Problema este că o rutină eficientă pentru o persoană nu este automat potrivită pentru alta. Programul de muncă, responsabilitățile familiale, ora de culcare și necesarul individual de somn sunt diferite.

O rutină de dimineață realistă este, de cele mai multe ori, mai ușor de menținut decât una construită după modelul unei zile perfecte văzute pe internet.