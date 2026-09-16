Cum pregătești trandafirii pentru iarnă. Greșelile care îi pot afecta

Trandafirii au nevoie de câteva lucrări de toamnă pentru a trece cu bine peste sezonul rece, însă momentul intervențiilor și modul în care sunt protejați contează la fel de mult ca pregătirea propriu-zisă, potrivit blogului rhs.org.uk.

Tăierile prea devreme, fertilizarea nepotrivită și acoperirea plantelor înainte de venirea frigului pot favoriza apariția bolilor sau pot afecta rezistența la îngheț.

În grădinile din România, pregătirea se face, de regulă, după încetinirea vegetației și apropierea perioadelor cu temperaturi negative.

Nu există însă o dată universal valabilă: lucrările trebuie adaptate soiului, zonei și condițiilor meteo. Scopul este protejarea rădăcinilor și a punctului de altoire, fără a stimula o creștere nouă înainte de iarnă.

Înainte de protejarea trandafirilor, se îndepărtează frunzele căzute, resturile vegetale și florile ofilite din jurul tufei. Acestea pot adăposti agenți patogeni, mai ales dacă planta a avut probleme cu bolile foliare în timpul sezonului.

Udarea se reduce pe măsură ce temperaturile scad, dar plantele nu trebuie lăsate să intre în iarnă cu solul complet uscat. O udare moderată, atunci când pământul este uscat și nu este înghețat, poate fi utilă înaintea perioadei reci.

La trandafirii altoiți, mușuroirea bazei tufei este una dintre cele mai importante lucrări. Se adaugă pământ afânat în jurul punctului de altoire, astfel încât acesta să fie protejat de temperaturile scăzute. În zonele cu ierni mai aspre, stratul de protecție poate fi completat cu materiale potrivite, precum compost matur sau frunze uscate, fără a acoperi excesiv planta.

Trandafirii urcători și cei cu tulpină înaltă pot necesita măsuri suplimentare, în funcție de soi și de expunerea la vânt. Tulpinile pot fi fixate, iar coroana poate fi protejată cu materiale permeabile la aer. Folia de plastic aplicată direct pe plantă nu este recomandată, deoarece poate favoriza condensul și apariția putregaiului.

Tăierea severă prea devreme este una dintre cele mai frecvente greșeli. O tundere importantă la începutul toamnei poate stimula apariția unor lăstari noi, sensibili la îngheț.

În această perioadă se îndepărtează, în principal, părțile uscate, bolnave sau deteriorate, iar tăierile de formare se fac, de regulă, la sfârșitul iernii sau începutul primăverii, în funcție de soi.

Fertilizarea cu azot târziu în sezon poate încuraja creșterea vegetativă. Pentru pregătirea de iarnă, este important să se evite aplicările nepotrivite și să se respecte recomandările pentru fiecare tip de îngrășământ.

Acoperirea prea devreme poate menține umezeala în jurul plantei și poate favoriza bolile. Protecția se aplică după ce vremea s-a răcit suficient, nu în perioadele încă blânde și umede.

Folosirea frunzelor bolnave ca mulci poate răspândi infecțiile în sezonul următor. Resturile afectate trebuie îndepărtate și eliminate corespunzător.

Înainte de instalarea perioadei reci, grădinarii trebuie să verifice dacă trandafirii sunt bine ancorați, dacă solul este suficient de umed și dacă materialele de protecție nu rețin apă în exces.

În cazul plantelor cultivate în ghivece, rădăcinile sunt mai expuse la frig decât cele ale trandafirilor plantați în grădină, astfel că recipientele pot necesita o protecție suplimentară.