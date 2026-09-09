O alarmă de incendiu s-a declanșat, miercuri seară, la una dintre clădirile Centrului de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, situat pe strada Louis Pasteur. Pompierii au ajuns la fața locului rapid, însă verificările efectuate la fața locului au arătat că nu izbucnise niciun incendiu, potrivit ISU.

În momentul declanșării alarmei, în noua clădire nu se aflau pacienți și nici alte persoane, astfel că nu a fost necesară evacuarea unor oameni din imobil.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca. Intervenția a inclus patru autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.

Pompierii au verificat clădirea după sosire pentru a stabili dacă alarma fusese declanșată de un incendiu sau de o altă situație tehnică.

„Potrivit datelor iniţiale, în noua clădire nu se află pacienţi sau persoane. Au fost mobilizate imediat 4 autospeciale de stingere, autoscara şi un echipaj SMURD, iar odată ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat, din primele verificări, faptul că nu s-a produs vreun incendiu. Astfel, sunt efectuate verificări pentru a stabili factorul care a declanşat alarma de incendiu. Nu sunt raportate alte probleme”, a arătat ISU Cluj.

După ce au stabilit că nu exista un incendiu, pompierii au continuat verificările pentru a identifica motivul pentru care sistemul de alarmare s-a declanșat.

Autoritățile nu au raportat alte probleme la clădire, iar intervenția nu a fost determinată de existența unor victime sau persoane aflate în pericol.

Unul dintre elementele importante stabilite de echipele ajunse la fața locului este faptul că în clădire nu se aflau pacienți sau alte persoane.

Până la finalizarea verificărilor, cauza exactă care a dus la declanșarea alarmei nu fusese stabilită. Pompierii urmează să determine dacă sistemul a detectat o situație tehnică sau un alt factor care a generat alerta.