Mai multe incendii de vegetație și fond forestier sunt active în România, iar pompierii intervin la sol și din aer pentru localizarea și lichidarea focarelor. În Caraș-Severin, echipajele ISU sunt sprijinite de lucrători silvici, rangeri și resurse aeriene, în condițiile în care mai multe zone sunt greu accesibile.

Una dintre intervențiile dificile are loc în Parcul Național Domogled, în zona Băile Herculane. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, incendiul se manifestă cu flacără redusă și degajări de fum pe aproximativ 2,5 hectare.

Accesul pedestru la focare nu este posibil, astfel că intervenția s-a desfășurat în principal cu sprijinul unei resurse aeriene a Inspectoratului General de Aviație.

Misiunea aeriană a fost însă întreruptă temporar din cauza condițiilor nefavorabile de zbor.

La sol, zona este supravegheată de o echipă mixtă formată din 10 persoane: pompieri, lucrători silvici și un ranger al Parcului Național.

În timpul intervenției de sâmbătă, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, echipat cu sistem Bambi Bucket, efectuase 36 de aruncări cu apă în zona Băile Herculane.

Un alt incendiu, izbucnit în zona Petroșnița - Prisian, a afectat aproximativ 80 de hectare. Pompierii anunță că focul a fost lichidat.

Intervenția în această zonă a fost îngreunată de terenul accidentat, vegetația uscată și condițiile meteorologice. Sâmbătă, autoritățile mobilizaseră și un al doilea elicopter pentru sprijinirea echipelor de la sol.

Un alt focar este în zona Delinești, unde incendiul afectează aproximativ 20 de hectare.

La intervenție participă o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrate cu opt militari. Echipajele sunt sprijinite de o resursă aeriană a Inspectoratului General de Aviație și de patru lucrători silvici.

În Caraș-Severin, intervențiile au fost suplimentate și din cauza riscului ca flăcările să ajungă în zone locuite.

Incendiile de vegetație și fond forestier nu sunt izolate la Caraș-Severin. Sâmbătă, un incendiu izbucnit în apropierea localității Mizieș, în județul Bihor, a afectat aproximativ 25 de hectare de pădure. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic și schimbător, care favoriza propagarea flăcărilor. Incendiul din Bihor a fost ulterior lichidat.

În același timp, pompierii au intervenit și în județul Vâlcea pentru un incendiu de pădure, în condițiile în care focul se manifesta pe teren dificil și exista riscul de extindere.

O situație dificilă a fost raportată și în județul Mehedinți, unde un incendiu de vegetație uscată s-a apropiat de satul Celnata. Flăcările au ajuns inclusiv în zona unei biserici abandonate, iar mai multe anexe au fost distruse.

Cinci persoane greu deplasabile au fost evacuate după ce incendiul s-a apropiat de locuințe. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de lipsa hidranților și a unei rețele de apă curentă în zonă.

Incendiile de vegetație reprezintă o problemă recurentă în această perioadă. În Mehedinți, de exemplu, pompierii au intervenit în luna august pentru stingerea a 13 incendii izbucnite într-un interval de 24 de ore, flăcările afectând peste 174 de hectare de vegetație uscată și miriște, precum și cinci hectare de litieră.

În paralel cu incendiile din țară, România a participat la operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Un contingent format din 69 de pompieri și 15 mijloace tehnice, inclusiv un elicopter Black Hawk S-70M, a încheiat sâmbătă o misiune de două săptămâni în statul vecin.

Intervenția s-a desfășurat prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, la solicitarea autorităților de la Belgrad.