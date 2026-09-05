Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă, 5 septembrie, la ieșirea din municipiul Brăila către DN 22B. Degajările mari de fum au determinat oprirea traficului rutier pe tronsonul dintre bulevardul Dorobanți și ieșirea din oraș, iar șoferii care se îndreaptă către Galați au fost deviați prin cartierul Vidin.

Intervenția pompierilor a început în jurul orei 12:50, potrivit informațiilor publicate în presa locală. La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autocisternă.

Incendiul se manifestă în zona ieșirii din municipiul Brăila către DN 22B, iar cantitatea mare de fum degajată a afectat circulația rutieră.

Traficul a fost oprit de la intersecția bulevardului Dorobanți cu Calea Galați până la ieșirea din municipiu. Conducătorii auto care circulă către Galați au fost direcționați prin cartierul Vidin.

Relatările publicate sâmbătă arată că incendiul a produs degajări importante de fum în apropierea drumului, ceea ce a determinat luarea măsurii de restricționare a circulației.

La locul incendiului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și o autocisternă. Potrivit primelor informații, incendiul afectează vegetație uscată.

Până la momentul publicării informațiilor disponibile nu au fost comunicate date privind existența unor victime sau privind extinderea incendiului la clădiri.

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost precizată în informațiile publice disponibile la acest moment.

Incendiul izbucnește în contextul în care autoritățile atrag în mod repetat atenția asupra riscurilor asociate arderii vegetației uscate.

La nivelul municipiului Brăila, un ordin al prefectului emis în iunie 2026 a prevăzut interzicerea folosirii focului deschis pentru arderea miriștilor, turbăriilor, litierei pădurii, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase, pentru toate persoanele fizice și juridice.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a reamintit, de asemenea, că vegetația uscată, miriștile și resturile vegetale nu trebuie incendiate și recomandă ca orice incendiu observat să fie anunțat imediat la numărul de urgență 112.

Pompierii continuă intervenția pentru stingerea incendiului de vegetație uscată de la ieșirea din Brăila, în timp ce circulația pe sectorul afectat de fum rămâne restricționată.