Update. 16.00: Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a transmis că potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit de la o instalație electrică improvizată. În urma incendiului, 16 apartamente au fost afectate.

„În aceste momente, prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Până la această oră, a fost asigurată cazarea persoanelor afectate, iar situația este gestionată împreună cu instituțiile competente. Acest incident trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi toți: nu folosiți instalații electrice improvizate și nu faceți intervenții fără personal autorizat! O improvizație care pare o soluție temporară poate provoca, în câteva secunde, un incendiu și poate pune în pericol vieți omenești și agoniseala unor familii întregi”, a precizat edilul.

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri într-un imobil de locuințe din comuna Florești, județul Cluj. Focul s-a extins rapid și a cuprins mai multe locuințe, existând riscul de propagare la întreaga structură. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje operative de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj pentru localizarea și lichidarea focarelor, conform Agerpres.

Flăcările au afectat serios imobilul, extinzându-se inclusiv la nivelul superior al clădirii. Pompierii acționează susținut pentru a împiedica extinderea arderii la alte proprietăți din vecinătate.

„Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc situat pe strada Eroilor din comuna Florești. Totodată, potrivit primelor informații, flăcările s-au extins parțial și la acoperișul blocului. Nu sunt anunțate victime, iar la fața locului au fost trimise progresiv două autoscări, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD”, se arată în informarea ISU Cluj.

Autoritățile continuă misiunea de stingere și de verificare a fiecărui spațiu locativ pentru a se asigura că nicio persoană nu este surprinsă în interior. Din fericire, până în prezent nu au fost înregistrate persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale.

Potrivit sursei citate, datele sunt în dinamică, iar intervenția este în desfășurare. Echipajele de intervenție rămân la fața locului până la finalizarea operațiunilor de înlăturare a efectelor negative ale incendiului.