Sfințirea casei, cunoscută în popor și sub numele de sfeștanie, este unul dintre cele mai importante momente din viața unei familii. Prin această slujbă, locuința este binecuvântată, iar credincioșii consideră că astfel primesc ocrotire și liniște sufletească. Mulți români se întreabă ce trebuie făcut cu uleiul sfințit după plecarea preotului și dacă există anumite rânduieli bisericești legate de acesta.

În timpul slujbei de sfințire a casei, preotul binecuvântează atât apa, cât și uleiul pregătite de familie. Cu ajutorul unor bețișoare învelite în vată, acesta unge pereții locuinței în semnul crucii, marcând astfel fiecare încăpere.

Potrivit tradiției creștine, acest gest simbolizează binecuvântarea casei și protecția celor care locuiesc în ea. Semnele făcute cu ulei rămân, de regulă, pe pereți, fiind considerate simboluri ale prezenței și harului divin în locuință.

Conform obiceiului păstrat în multe zone ale țării, uleiul sfințit rămas după sfeștanie nu trebuie aruncat. Acesta este păstrat într-un loc curat, alături de icoane sau de alte obiecte religioase.

Unii credincioși folosesc uleiul pentru a face semnul crucii pe frunte atunci când trec prin momente dificile sau înaintea unor evenimente importante. De asemenea, există familii care îl folosesc pentru a unge pragul casei ori anumite obiecte din locuință, considerând că astfel păstrează binecuvântarea primită la sfeștanie.

Înainte de sfințirea casei, locuința trebuie să fie curată și pregătită pentru desfășurarea slujbei. Potrivit rânduielii bisericești, familia trebuie să așeze masă o icoană, lumânări, tămâie și cărbune, busuioc, un pahar cu ulei, un vas cu apă, un bol cu făină, bețișoare cu vată, un prosop și un pomelnic cu numele celor care locuiesc în casă. În multe gospodării se pregătește și o farfurie cu alimente care urmează să fie binecuvântate la finalul slujbei.

Sfeștania se face atunci când o familie se mută într-o locuință nouă, după construirea unei case sau în urma unor renovări importante. Pentru mulți credincioși, acest moment reprezintă nu doar o tradiție, ci și o expresie a recunoștinței față de Dumnezeu pentru casa și binecuvântările primite de-a lungul vieții.

De asemenea, familiile care trec prin diferite încercări aleg să facă sfeștanie în locuință, mai ales atunci când simt că au nevoie de liniște și de un nou început.

Mulți credincioși spun că, după sfeștanie, problemele dispar iar lucrurile încep să se așeze treptat în viața de zi cu zi.