Social

Ce se pune pe masă la sfeștanie și ce faci cu uleiul rămas după slujbă

Ce se pune pe masă la sfeștanie și ce faci cu uleiul rămas după slujbăsfeștanie. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Sfințirea casei, cunoscută în popor și sub numele de sfeștanie, este unul dintre cele mai importante momente din viața unei familii. Prin această slujbă, locuința este binecuvântată, iar credincioșii consideră că astfel primesc ocrotire și liniște sufletească. Mulți români se întreabă ce trebuie făcut cu uleiul sfințit după plecarea preotului și dacă există anumite rânduieli bisericești legate de acesta.

Important pentru credincioși. Cum este folosit uleiul în timpul sfeștaniei

În timpul slujbei de sfințire a casei, preotul binecuvântează atât apa, cât și uleiul pregătite de familie. Cu ajutorul unor bețișoare învelite în vată, acesta unge pereții locuinței în semnul crucii, marcând astfel fiecare încăpere.

Potrivit tradiției creștine, acest gest simbolizează binecuvântarea casei și protecția celor care locuiesc în ea. Semnele făcute cu ulei rămân, de regulă, pe pereți, fiind considerate simboluri ale prezenței și harului divin în locuință.

Rugaciune

Rugaciune. Sursa foto: Pixabay

Ce se face cu uleiul rămas după sfințirea casei

Conform obiceiului păstrat în multe zone ale țării, uleiul sfințit rămas după sfeștanie nu trebuie aruncat. Acesta este păstrat într-un loc curat, alături de icoane sau de alte obiecte religioase.

Unii credincioși folosesc uleiul pentru a face semnul crucii pe frunte atunci când trec prin momente dificile sau înaintea unor evenimente importante. De asemenea, există familii care îl folosesc pentru a unge pragul casei ori anumite obiecte din locuință, considerând că astfel păstrează binecuvântarea primită la sfeștanie.

Ce trebuie pregătit înainte de venirea preotului

Înainte de sfințirea casei, locuința trebuie să fie curată și pregătită pentru desfășurarea slujbei. Potrivit rânduielii bisericești, familia trebuie să așeze masă o icoană, lumânări, tămâie și cărbune, busuioc, un pahar cu ulei, un vas cu apă, un bol cu făină, bețișoare cu vată, un prosop și un pomelnic cu numele celor care locuiesc în casă. În multe gospodării se pregătește și o farfurie cu alimente care urmează să fie binecuvântate la finalul slujbei.

De e e importantă pentru credincioși

Sfeștania se face atunci când o familie se mută într-o locuință nouă, după construirea unei case sau în urma unor renovări importante. Pentru mulți credincioși, acest moment reprezintă nu doar o tradiție, ci și o expresie a recunoștinței față de Dumnezeu pentru casa și binecuvântările primite de-a lungul vieții.

De asemenea, familiile care trec prin diferite încercări aleg să facă sfeștanie în locuință, mai ales atunci când simt că au nevoie de liniște și de un nou început.

Mulți credincioși spun că, după sfeștanie, problemele dispar iar lucrurile încep să se așeze treptat în viața de zi cu zi.

Stiri calde

11:26 - Mbappé renunță la Nike după 20 de ani. Cu ce brand a semnat starul de la Real Madrid

11:15 - Pierderile Rusiei în Ucraina au depășit 1,5 milioane. 1.520 de victime într-o singură zi

11:07 - Ce se pune pe masă la sfeștanie și ce faci cu uleiul rămas după slujbă

10:59 - Trump acuză CNN, MS NOW și Politico de fake news și le taie accesul la Casa Albă

10:47 - Câinii visează? Ce se întâmplă în creierul lor când dorm

10:37 - Încă un miliard de dolari de la NASA pentru SpaceX. Ce trebuie să facă compania lui Musk

HAI România!

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Câți bani europeni ar putea primi România în următorii șapte ani. Analiza europarlamentarului Gheorghe Piperea

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Turcia și Israel: arhitectura unei confruntări amânate

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât în Statele Unite”

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât ...

Proiecte speciale