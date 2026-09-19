Locuitorii din Esztergom, Ungaria, și Štúrovo, Slovacia, s-au întâlnit sâmbătă pe podul Mária Valéria pentru un mic dejun comunitar dedicat relațiilor dintre cele două orașe, într-un loc care a fost distrus de două ori în istoria sa și a rămas aproape șase decenii fără legătură rutieră între cele două maluri, potrivit Reuters.

Evenimentul a transformat pentru câteva ore unul dintre punctele de trecere peste Dunăre într-un spațiu pentru socializare și întâlniri între localnici.

Zeci de mese au fost amplasate de-a lungul podului, iar participanții au luat micul dejun împreună, cu croissante, șuncă, brânză și cafea.

Organizatorii au format perechi între participanți în funcție de interese și de limbile vorbite, cu scopul de a încuraja relațiile dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Dunării.

Podul Mária Valéria a fost inaugurat în 1895 și leagă orașul ungar Esztergom de Štúrovo, localitate cunoscută în limba maghiară drept Párkány. Construcția a fost proiectată de inginerul János Feketeházy, iar lucrările au început în 1894. Podul a fost deschis oficial la 28 septembrie 1895.

Istoria sa a fost însă strâns legată de schimbările politice și militare din Europa Centrală. În 1919, unul dintre arcele de pe partea Štúrovo a fost distrus într-o explozie, iar podul a fost reparat și repus în circulație în anii următori.

La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în decembrie 1944, trupele germane aflate în retragere au distrus din nou podul. Cele trei arce centrale au fost aruncate în aer, iar două dintre piloni au fost grav avariați.

După distrugerea din 1944, traversarea Dunării dintre cele două localități a fost asigurată mai întâi de ambarcațiuni, iar ulterior de un serviciu regulat de feribot.

Reconstrucția a fost amânată timp de mai multe decenii. Acordul pentru refacerea podului a fost semnat de guvernele Ungariei și Slovaciei în 1999, iar lucrările au început în octombrie 2000. Cele două arce de pe maluri care supraviețuiseră au fost restaurate, în timp ce cele trei secțiuni distruse au fost reconstruite.

Ultimul arc, cu o greutate de 603 tone, a fost instalat în iulie 2001. Podul reconstruit a fost inaugurat oficial la 11 octombrie 2001, restabilind legătura directă dintre Esztergom și Štúrovo.

Relațiile dintre cele două comunități au fost influențate și de evoluțiile europene. Ungaria și Slovacia au intrat în spațiul Schengen în 2007, iar controalele la frontierele terestre interne au fost eliminate începând cu 21 decembrie 2007.

Reuters notează că, deși între cele două țări au existat periodic tensiuni politice legate de minoritatea etnică maghiară din Slovacia, localnicii din zona de frontieră descriu relațiile cotidiene într-o manieră diferită. La evenimentul de sâmbătă, participanții au vorbit despre întâlniri și relații de bună vecinătate între oamenii din cele două orașe.

Organizatorul Norbert Nagy a spus că locuitorii din Esztergom și Párkány ar putea interacționa mai mult, în timp ce un participant, Mark Zelenak, a povestit că a cunoscut o persoană pe care a considerat-o „cu adevărat drăguță și bună” în timpul micului dejun.

Un alt participant, Laszlo Valacsay, a susținut că tensiunile dintre comunități au fost adesea alimentate de politicieni și că oamenii care trăiesc în regiune au coexistat pașnic. Afirmația reprezintă punctul de vedere exprimat de participant în cadrul evenimentului.

În prezent, podul de peste Dunăre este nu doar o infrastructură de transport, ci și un reper istoric pentru cele două orașe. Autoritățile din Štúrovo îl descriu drept un simbol al legăturilor europene, în timp ce administrația din Esztergom subliniază rolul său în conectarea celor două comunități.

Micul dejun organizat sâmbătă a pus accentul pe relațiile dintre locuitori, într-un spațiu care, de-a lungul a peste 130 de ani, a fost martor atât la perioade de separare, cât și la reconstrucția legăturilor dintre cele două maluri ale Dunării.