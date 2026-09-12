Peter Magyar, premier în Ungaria, a anunțat oficial intenția de a modifica cadrul legislativ privind adopția de către cuplurile de același sex. Decizia marchează o schimbare de direcție față de politicile promovate în ultimii ani la Budapesta, conform Reuters.

Cadru legal din Ungaria permitea adopția de către persoanele din comunitatea LGBTQ până la finalul anului 2020, cu condiția ca solicitarea să fie depusă individual de către unul dintre parteneri. Reglementările au fost însă înăsprite semnificativ în timpul administrației conduse de Viktor Orban și partidul Fidesz.

Prin modificările din 2020, cererile de adopție depuse de persoane singure aveau nevoie de aprobarea directă a ministrului pentru afaceri familiale, măsură ce a funcționat ca o interdicție practică pentru cuplurile de același sex.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful Executivului de la Budapesta, Peter Magyar, a criticat vechiul mecanism de aprobare și a subliniat necesitatea depolitizării acestui proces.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician…, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesioniști capabili să determine condițiile în care un anumit copil mic poate avea… ⁠o viață care să-i permită să devină un membru fericit și armonios al societății”, a declarat Magyar, conform relatărilor sursei citate.

Reforma propusă reprezintă un pas important pentru redeschiderea drepturilor comunității LGBTQ în Ungaria. În ultimii ani, politicile guvernamentale de la Budapesta au intrat în atenția instituțiilor europene. Curtea Europeană de Justiție a stabilit în luna aprilie că normele anterioare, care restricționau accesul la conținut LGBTQ, au încălcat legislația comunitară și au contribuit la marginalizarea persoanelor gay și trans.

Legislația din Ungaria nu recunoaște căsătoria între persoane de același sex, însă permite în continuare înregistrarea uniunilor civile.