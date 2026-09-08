Ungaria a cerut marți, 8 septembrie, ca 10 membri ai misiunii diplomatice ruse să părăsească țara, după ce autoritățile de la Budapesta au considerat că aceștia au desfășurat activități incompatibile cu statutul lor diplomatic, potrivit publicației Index. Ministra de Externe, Anita Orbán, a declarat că măsura vizează protejarea securității și suveranității Ungariei.

Anunțul a fost făcut de șefa diplomației ungare, care a precizat că ambasadorul Rusiei la Budapesta a fost informat despre decizie. Autoritățile nu au oferit detalii despre activitățile imputate celor 10 diplomați și nici despre termenul până la care aceștia trebuie să părăsească țara.

Potrivit comunicatului transmis de Anita Orbán, decizia a fost luată în urma unei evaluări efectuate de autoritățile ungare.

„Zece membri ai personalului misiunii ruse au desfășurat în Ungaria activități inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena”, a scris ministra.

Ministra a precizat că persoanele vizate au fost informate că trebuie să părăsească Ungaria. Ea a legat măsura de protejarea securității și suveranității țării.

Anita Orbán a subliniat că expulzarea diplomaților nu înseamnă întreruperea relațiilor diplomatice cu Rusia.

„Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia”, a declarat ministra.

Acting on my instructions, on Tuesday the relevant official from the Ministry of Foreign Affairs informed the Russian ambassador to Hungary that, according to the assessment of the Hungarian authorities, 10 members of the Russian mission had engaged in activities in Hungary that… — Anita Orban (@_OrbanAnita) September 8, 2026

Guvernul ungar a transmis că intenționează să continue dialogul cu Moscova, pe baza respectului reciproc și a respectării regulilor internaționale.

Expulzarea celor 10 diplomați are loc după schimbarea guvernului de la Budapesta și după ce noua administrație a adoptat o poziție mai critică față de Rusia.

La sfârșitul lunii august, guvernul ungar a identificat Rusia drept o „amenințare” pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. Declarația a marcat o schimbare față de politica externă a fostului premier Viktor Orbán, considerată favorabilă Moscovei.

Autoritățile ungare nu au precizat public ce activități au desfășurat cei 10 membri ai misiunii ruse și nici dacă există acuzații de spionaj sau alte infracțiuni. Informațiile disponibile se limitează la afirmația că activitățile lor au fost considerate incompatibile cu statutul diplomatic.

Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice stabilește cadrul juridic pentru activitatea misiunilor diplomatice și obligațiile acestora în țara gazdă. În cazul de față, Ungaria a invocat această convenție pentru a justifica solicitarea de plecare a celor 10 diplomați.