Guvernul Ungariei a depus luni, 14 septembrie, în Parlament, un proiect de lege care elimină din legislația privind protecția copiilor prevederile ce interziceau promovarea homosexualității și a schimbării de gen în rândul persoanelor sub 18 ani, potrivit Reuters.

Măsura reprezintă una dintre primele schimbări importante ale politicilor privind drepturile LGBT după venirea la putere, în aprilie 2026, a premierului Peter Magyar, care a înlocuit guvernarea Viktor Orbán după 16 ani.

Modificarea vizează legea adoptată în 2021 de guvernul lui Viktor Orbán și vine la câteva luni după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că restricțiile Ungariei încalcă legislația europeană.

Noua administrație de la Budapesta încearcă, în paralel, să refacă relațiile cu instituțiile UE și să alinieze legislația națională la normele europene.

Proiectul elimină formulările care interziceau accesul minorilor la materiale care „promovează” sau prezintă homosexualitatea ori schimbarea de gen. Aceste prevederi au fost introduse în cadrul controversatei legislații de protecție a copilului adoptate în timpul guvernării Orbán.

În locul lor, proiectul se concentrează asupra unor categorii de conținut considerate periculoase pentru copii, indiferent de orientarea sexuală a persoanelor prezentate.

Documentul interzice minorilor accesul la materiale pornografice și la conținut neadecvat vârstei care prezintă în mod explicit sexualitatea. Sunt vizate, de asemenea, materialele care promovează violența sexuală, exploatarea sexuală, contactarea în scopuri sexuale, manipularea sau alte infracțiuni sexuale.

Potrivit proiectului, sunt vizate și materialele care pot afecta grav dezvoltarea fizică, intelectuală, emoțională sau morală a copiilor. Astfel, accentul legislației este mutat de la orientarea sexuală sau identitatea de gen către natura concretă a conținutului și eventualele riscuri pentru minori.

Legislația adoptată în 2021 de guvernul lui Viktor Orbán a fost prezentată de fostul premier drept o măsură necesară pentru protejarea copiilor. Ea a limitat accesul minorilor la conținuturi care prezentau homosexualitatea sau schimbarea de gen și a devenit ulterior unul dintre principalele puncte de conflict dintre Budapesta și Bruxelles.

Prevederile au fost criticate de organizații pentru drepturile omului și de instituțiile europene. În aprilie 2026, Curtea de Justiție a UE a decis că legislația Ungariei încalcă dreptul european și contribuie la stigmatizarea și marginalizarea persoanelor gay și transgender.

Noua ministră a Justiției, Marta Görög, declara în luna mai că Ungaria trebuie să își revizuiască legislația în urma deciziei instanței europene. Guvernul Magyar a prezentat ulterior modificarea ca parte a unei reforme mai ample privind protecția copiilor.

Prevederile introduse în 2021 au avut efecte și asupra evenimentelor publice LGBT. Autoritățile ungare au utilizat cadrul legislativ pentru a justifica restricțiile impuse marșurilor Pride.

În 2025, organizarea Pride de la Budapesta a devenit una dintre cele mai importante confruntări dintre administrația Orbán și criticii săi. În aprilie 2026, Curtea de Justiție a UE a constatat că legislația care a stat la baza restricțiilor asupra conținutului LGBT a încălcat normele europene.

Eliminarea prevederilor referitoare la promovarea homosexualității și schimbarea de gen modifică, astfel, și cadrul juridic care a fost folosit pentru limitarea unor manifestări publice LGBT.

Reforma nu se limitează la legislația privind conținuturile accesibile minorilor. Premierul Peter Magyar a anunțat, în weekend, că guvernul intenționează să modifice și regulile privind adopția, inclusiv prevederile care au făcut practic imposibilă adopția copiilor de către cuplurile de același sex.

În timpul guvernării Orbán, legislația a impus condiții suplimentare pentru persoanele singure care doreau să adopte, iar aprobarea acestora de către ministrul responsabil de familie a făcut ca adopția de către cuplurile gay să fie, în practică, blocată. Magyar a spus că deciziile privind adopția ar trebui să fie luate de specialiști, nu de politicieni.

În același timp, guvernul susține că noul pachet legislativ privind protecția copilului va înăspri regulile referitoare la conținutul sexual explicit, exploatarea și manipularea minorilor, precum și la anumite reclame publice și politice.

Modificările au și o importantă dimensiune europeană. Peter Magyar a venit la putere cu promisiunea de a repara relațiile Ungariei cu UE, deteriorate în timpul celor 16 ani de guvernare Orbán din cauza disputelor privind statul de drept, drepturile minorităților și respectarea normelor europene.

Guvernul de la Budapesta încearcă acum să elimine unele dintre prevederile care au generat cele mai puternice conflicte cu Bruxelles-ul. Reforma legislației LGBT se înscrie în acest proces mai amplu de apropiere de instituțiile europene.

În paralel, noua administrație susține că protecția copiilor rămâne o prioritate, însă legislația ar trebui să se concentreze asupra unor riscuri concrete, precum pornografia, violența sexuală, exploatarea și manipularea, fără a trata homosexualitatea sau identitatea de gen drept categorii de conținut interzise în sine.