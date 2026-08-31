Andrew Mountbatten-Windsor trece printr-un nou moment dificil după plecarea din Royal Lodge, reședința din Windsor în care a locuit ani la rând. Proprietatea a rămas liberă, iar până acum niciun membru al Familiei Regale britanice nu și-ar fi manifestat dorința de a ocupa imobilul, arată Express.

În vârstă de 66 de ani, Andrew a părăsit Royal Lodge la începutul lunii februarie, după o perioadă îndelungată în care au existat presiuni pentru evacuarea sa.

Situația a devenit tot mai dificilă pentru fostul prinț pe fondul scandalurilor legate de relația sa de prietenie cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în 2019. Andrew a negat constant acuzațiile care i-au fost aduse.

După plecarea lui Andrew, atenția s-a îndreptat către viitorul proprietății cu 30 de camere. Deși s-a speculat că un alt membru al Familiei Regale ar putea ocupa locuința, niciunul dintre aceștia nu pare interesat de mutare.

Potrivit Daily Mail, viitorul locatar trebuie să fie pregătit să suporte costurile ridicate de întreținere. Acestea sunt estimate la aproximativ 400.000 de lire sterline pe an.

O sursă citată de publicație a explicat situația și din perspectiva Crown Estate, instituția care administrează proprietățile Coroanei.

„Crown Estate este o afacere, așa că cei care se ocupă de calculele financiare sunt ușurați că Andrew nu a renunțat mai devreme la contractul de închiriere, deoarece costurile continue de întreținere ar fi revenit lor, nu lui Andrew”, a arătat sursa.

Andrew deține oficial contractul de închiriere pentru Royal Lodge până la sfârșitul lunii octombrie.

Andrew a preluat contractul de închiriere pentru Royal Lodge în 2003. El a plătit aproximativ opt milioane de lire sterline pentru un contract care îi oferea dreptul de a ocupa proprietatea timp de 75 de ani.

Reședința este una dintre proprietățile importante din Windsor și dispune de 30 de camere. Costurile considerabile de întreținere reprezintă însă un obstacol pentru orice persoană care ar urma să preia locuința.

Andrew a locuit aici împreună cu fosta sa soție, Sarah Ferguson, care a părăsit la rândul ei proprietatea la începutul acestui an.

După plecarea din Royal Lodge, Sarah Ferguson ar putea reveni în atenția publicului printr-un nou proiect televizat. Fosta soție a lui Andrew s-ar afla în discuții pentru a participa la un documentar în care ar putea vorbi deschis despre experiențele sale.

Informațiile apar în contextul în care Andrew continuă să fie în centrul atenției din cauza scandalurilor care i-au afectat imaginea publică și statutul în cadrul Familiei Regale.