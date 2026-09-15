O biserică creștină din rezervația Wind River, Wyoming, a intrat într-un conflict deschis cu comunitățile Arapaho și Shoshone după ce pastorul Sarah Lucas a condamnat public ceremoniile spirituale Arapaho, calificându-le drept „închinare la idoli”, potrivit Associated Press.

Disputa continuă în prezent, iar triburile cer ca biserica să nu mai desfășoare activități în rezervație.

Confruntarea a căpătat amploare în vara lui 2026, după ce o înregistrare video cu predica lui Lucas a circulat online. În fiecare duminică, membrii bisericii Foundations for Nations se roagă în interiorul lăcașului, în timp ce protestatarii se adună în apropiere și organizează propriile rugăciuni și ceremonii.

Situația ridică probleme legate de libertatea religioasă, proprietatea privată și autoritatea triburilor asupra teritoriului rezervației.

Punctul de cotitură al disputei a fost o predică în care Sarah Lucas a criticat practicile ceremoniale Arapaho, inclusiv utilizarea soarelui, a cabanelor de sudoare și a cedrului în timpul rugăciunilor.

„Biblia arată foarte clar să te închini unui singur Dumnezeu”, a declarat Lucas, explicând că poziția sa reprezintă interpretarea pe care o dă credinței creștine.

Pastorul a spus ulterior că regretă tonul folosit în predică, dar nu și mesajul religios transmis. Potrivit acesteia, încă de la înființarea bisericii, în urmă cu aproximativ nouă ani, le-a cerut unor membri nativi ai congregației să renunțe la anumite practici tradiționale.

Pentru numeroși membri ai comunității Arapaho, însă, declarațiile au depășit limitele unei simple diferențe teologice. Ceremoniile contestate reprezintă elemente centrale ale identității și vieții spirituale Arapaho.

Reacția comunității a fost rapidă. La protestele organizate în apropierea bisericii s-au alăturat activiști ai American Indian Movement, precum și reprezentanți ai tribului Arapaho.

Președintele Arapaho, Keenan Groesbeck, a transmis că bătrânii ceremoniali ai comunității au fost clari în privința poziției lor: Lucas nu mai este considerată binevenită în rezervație.

În același timp, biserica nu intenționează să plece. Lucas susține că a fost chemată de Dumnezeu să lucreze în Wind River și că activitatea sa este protejată de dreptul la libertatea religioasă.

Conflictul este complicat de statutul terenului pe care se află biserica.

Foundations for Nations se află în interiorul rezervației, dar clădirea este amplasată pe teren privat. Lucas și avocații săi de la Liberty Counsel susțin că acest statut îi oferă protecție juridică împotriva unei eventuale evacuări.

Rezervația Wind River este un teritoriu în care proprietățile tribale, federale și private se află într-un mozaic juridic complex. Situația este, în parte, rezultatul politicilor federale din secolul al XIX-lea care au fragmentat proprietatea colectivă a teritoriilor tribale.

Profesorul Jessica Shoemaker de la University of Nebraska College of Law a explicat pentru Associated Press că autoritatea triburilor asupra persoanelor care nu sunt nativi americani poate fi extinsă pe teritoriile tribale, însă jurisdicția asupra proprietăților private din interiorul rezervațiilor este mult mai complicată.

În iulie, consiliile Arapaho și Eastern Shoshone au adoptat ordonanțe prin care organizațiile religioase trebuie să obțină aprobarea triburilor înainte de a desfășura activități în rezervație.

Măsurile au avut deja consecințe asupra Foundations for Nations. Biserica a suspendat programele pentru tineri, deoarece noile reguli îi împiedică pe reprezentanții săi să transporte copii în și din rezervație.

Conflictul actual are o dimensiune care depășește disputa dintre două comunități religioase.

The Northern Arapaho tribal government has demanded that a church leave the reservation after a non-Native pastor likened Arapaho ceremonial ways to “idol worship." https://t.co/lboV4hENfA — KOB 4 (@KOB4) September 14, 2026

Pentru generații de nativi americani, creștinismul a fost asociat cu politicile de asimilare forțată. Copiii nativi au fost trimiși în școli-internat unde au fost separați de familii și descurajați, uneori prin constrângere, să-și practice limbile și tradițiile.

În Wind River, însă, creștinismul și practicile ceremoniale indigene au coexistat în numeroase familii.

Michael McNally, profesor de studii religioase la Carleton College, a descris situația drept o consecință paradoxală a colonialismului: comunitățile indigene au adaptat creștinismul pentru a-l integra în propriile valori și tradiții.

Această perspectivă este respinsă de Lucas, care consideră că practicile religioase tradiționale și creștinismul nu pot fi combinate.

Foundations for Nations și-a construit în timp o prezență importantă în comunitate prin programe sociale. Biserica oferă activități după școală și tabere de vară pentru copii, distribuie alimente și haine și organizează evenimente comunitare.

Unele familii Arapaho spun că au beneficiat de aceste programe, chiar dacă membrii lor practică în paralel tradițiile ceremoniale.

Pentru alții, însă, sprijinul oferit de biserică nu compensează ceea ce consideră a fi atacul asupra identității lor spirituale.

Un fost participant la activitățile bisericii a spus că mesajul pastorului i-a amintit de experiențele de asimilare prin care au trecut generațiile anterioare ale familiei sale.

Într-o notă din 31 august, consiliul Arapaho a recunoscut că limitele jurisdicționale ar putea împiedica aplicarea ordonanțelor împotriva bisericii, deoarece aceasta se află pe proprietate privată.

În aceste condiții, conflictul este departe de a fi încheiat. Triburile își apără dreptul de a stabili regulile religioase și comunitare pe teritoriul rezervației, în timp ce Sarah Lucas și susținătorii săi invocă libertatea religioasă și drepturile asociate proprietății private.

Între timp, activitatea bisericii continuă, iar protestele săptămânale au devenit parte din peisajul comunității Wind River.