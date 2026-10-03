Președintele AUR, George Simion, a lansat un nou apel la mobilizare pentru susținerea lui Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Liderul formațiunii le-a cerut susținătorilor să participe la proteste, îndemnându-i în special pe românii din Franța și Statele Unite să se implice. Simion a transmis mesajul pe Facebook, în timp ce se afla în Polonia, unde a afirmat că le vorbește participanților la un eveniment internațional despre arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite. Sunt în Polonia unde spun participanților internaționali cum a fost arestat Călin Georgescu. Marți de la ora 20:00 sunt în direct la TVR iar apoi live cu Mario Nawfal”, a transmis George Simion.

Liderul AUR i-a îndemnat și anterior pe susținătorii lui Călin Georgescu să participe la manifestații. Simion a anunțat că seria de proteste ar urma să culmineze cu un miting organizat în fața Parlamentului European, la Bruxelles.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea. Cei care nu puteți, organizați-vă”, a îndemnat George Simion, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Între timp, manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu continuă în București. Sâmbătă seara, aproximativ 1.000 de persoane se aflau în fața sediului Arestului Central, fiind a cincea zi consecutivă de proteste ale simpatizanților fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu se află în Arestul Central, după ce o instanță din București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, pe durata anchetei desfășurate de procurorii DIICOT. Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Jandarmeria Capitalei a transmis sâmbătă că manifestațiile s-au desfășurat fără respectarea procedurilor prevăzute de lege pentru organizarea adunărilor publice. Jandarmii au luat măsuri pentru asigurarea ordinii și siguranței, gestionarea numărului de participanți și menținerea accesului liber către obiectivele din zonă.