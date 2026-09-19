Câinii visează? Ce se întâmplă în creierul lor când dorm

Da, câinii visează, iar în timpul somnului creierul lor trece prin etape de activitate asemănătoare celor observate la oameni, inclusiv somnul REM, asociat cu visele, potrivit PubMed.

Cercetările asupra somnului canin arată că animalele intră în faze distincte de somn, iar în timpul REM pot apărea mișcări ale ochilor, tresăriri ale membrelor și vocalizări.

Deși nimeni nu poate ști cu certitudine ce „vede” un câine în vis, studiile oferă indicii despre procesele care au loc în creier.

Experimentele au arătat inclusiv că somnul participă la consolidarea amintirilor și că activitatea cerebrală a câinilor după învățare este asociată cu performanța lor ulterioară.

La fel ca oamenii, câinii trec prin perioade de somn non-REM și REM. Într-un studiu electrofiziologic realizat pe câini, cercetătorii au identificat atât somnul cu unde lente, cât și somnul REM, caracterizat prin mișcări rapide ale ochilor și modificări ale activității cerebrale.

Într-o cercetare mai recentă, realizată pe câini de companie, activitatea fizică din timpul zilei a fost asociată cu modificări ale structurii somnului. După o zi activă, câinii au dormit mai mult și au petrecut mai mult timp atât în somnul non-REM, cât și în REM.

Faza REM este cea în care proprietarii observă cel mai ușor comportamente care par să indice existența unui vis. Câinele poate mișca labele, poate tresări, poate schimba ritmul respirației sau poate scoate sunete.

Aceste manifestări sunt asociate cu activitatea cerebrală caracteristică somnului REM, însă nu reprezintă o dovadă directă a conținutului visului.

În timpul somnului REM, creierul câinelui este într-o stare de activitate ridicată, în timp ce tonusul muscular este redus. Acest mecanism explică de ce animalul poate părea că aleargă sau se joacă în somn, deși corpul rămâne în mare parte nemișcat.

Cercetătorii au folosit electroencefalografia și alte metode de monitorizare a somnului pentru a studia activitatea cerebrală a câinilor. Un studiu pe 50 de câini de familie a analizat inclusiv densitatea mișcărilor rapide ale ochilor în timpul somnului REM, confirmând că această etapă poate fi măsurată obiectiv la câini.

Creierul nu este însă „oprit” în timpul somnului. Dimpotrivă, somnul este asociat cu procesarea informațiilor și cu mecanisme implicate în memorie.

Există dovezi că somnul contribuie la consolidarea amintirilor la câini. Într-un experiment, cercetătorii au învățat câini comenzi noi și le-au monitorizat ulterior activitatea cerebrală în timpul somnului.

Rezultatele au arătat că procesul de învățare a modificat activitatea EEG în timpul somnului, iar anumite caracteristici ale activității cerebrale au fost asociate cu îmbunătățirea performanței după odihnă. Cercetătorii au interpretat rezultatele ca dovezi ale unui proces de consolidare a memoriei dependent de somn.

Un studiu ulterior, publicat în 2025, a analizat dacă reactivarea unor amintiri în timpul somnului poate influența memoria câinilor. Cercetarea a implicat 16 câini care au învățat comenzi asociate unor anumite locuri. În timpul somnului, animalele au fost expuse la una dintre comenzile învățate anterior. Rezultatele au indicat o mică reducere a timpului de răspuns, dar nu o creștere a acurateței, iar autorii au subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili mecanismul exact.

Aici știința nu poate oferi un răspuns sigur. Câinii nu pot descrie experiența subiectivă de după trezire, astfel încât cercetătorii nu pot identifica direct imaginile sau senzațiile din vis.

Există însă indicii comportamentale. Unele observații arată că anumite comportamente specifice rasei pot apărea în timpul somnului REM. De exemplu, câinii crescuți pentru anumite activități pot manifesta în somn mișcări care seamănă cu comportamentele lor obișnuite.

Este, prin urmare, plauzibil ca experiențele recente să aibă un rol în activitatea cerebrală din timpul somnului, însă afirmația că un anumit câine visează exact o plimbare, o persoană sau o jucărie rămâne o interpretare, nu un fapt demonstrat.

Tresăririle, mișcarea labelor și vocalizările sunt printre cele mai frecvent observate comportamente asociate de proprietari cu visarea. Într-un studiu bazat pe răspunsurile a peste 1.300 de proprietari, 82,3% au raportat că animalele lor tresăreau sau vocalizau ca și cum ar fi visat.

Totuși, astfel de manifestări nu trebuie interpretate automat ca semn că animalul are un coșmar. Majoritatea comportamentelor observate în timpul REM fac parte din fiziologia normală a somnului.

Există și tulburări de somn în care mișcările sunt mult mai intense, motiv pentru care comportamentele neobișnuite sau foarte violente în timpul somnului pot necesita evaluare veterinară. Un câine care are episoade frecvente de agitație severă, se lovește sau prezintă modificări bruște ale somnului ar trebui evaluat de un medic veterinar.

Cercetările din ultimii ani indică faptul că somnul nu este doar o perioadă de repaus pentru câini. Activitatea cerebrală continuă, iar memoria și procesele de învățare sunt legate de modificările care apar în timpul somnului.

Așadar, atunci când un câine doarme și își mișcă ușor labele, creierul său nu este pur și simplu „oprit”. Animalul trece prin cicluri complexe de somn, inclusiv REM, iar aceste etape sunt asociate cu activitate cerebrală și procese de memorie.