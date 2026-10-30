România a adus în atenția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în reuniunile din 28 și 29 octombrie, atacurile hibride atribuite Federației Ruse, inclusiv sabotajul asociat incendiului produs pe 14 septembrie 2026 la platforma industrială Carfil din Brașov. Autoritățile române au prezentat rezultatele anchetei realizate împreună cu statele aliate, iar peste 40 de țări participante la organizație și-au exprimat solidaritatea cu România.

Discuțiile au avut loc miercuri, 28 octombrie, în Forumul de Cooperare în domeniul Securității, și joi, 29 octombrie, în Consiliul Permanent al OSCE. La reuniuni au participat reprezentanții celor 57 de state ale organizației, alături de Partenerii pentru Cooperare.

În cadrul întâlnirilor, delegația română a prezentat informațiile rezultate din cercetările desfășurate de autoritățile naționale, în colaborare cu statele aliate.Incidentul de la Brașov a fost abordat în contextul îngrijorărilor referitoare la extinderea acțiunilor de sabotaj și a altor forme de atac hibrid. Potrivit poziției susținute de România, faptele investigate la Carfil se înscriu într-un fenomen mai amplu, caracterizat prin creșterea numărului și complexității operațiunilor hibride.

Autoritățile române au atras atenția asupra gravității incidentului și asupra riscurilor asociate unor asemenea acțiuni.

Un alt subiect prezentat de delegația română a vizat situația securității maritime în Marea Neagră. România a condamnat atacurile sistematice ale Federației Ruse împotriva navelor comerciale, în urma cărora au fost înregistrate victime. Reprezentanții români au arătat că astfel de acțiuni contravin normelor de drept internațional și afectează securitatea transportului maritim.

Totodată, au atras atenția asupra pericolelor pentru libertatea de navigație, în condițiile în care atacurile asupra vaselor comerciale continuă să reprezinte o amenințare în regiune.

În cadrul reuniunilor din 28 și 29 octombrie a fost abordată și problema pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian național. Delegația română a prezentat aceste incidente în legătură cu intensificarea atacurilor rusești îndreptate împotriva infrastructurii civile din Ucraina.

Situația a fost adusă în atenția statelor participante la OSCE, alături de celelalte riscuri de securitate semnalate de România.

În urma discuțiilor, mai mult de 40 de state participante la OSCE au transmis mesaje de solidaritate cu România. Reacțiile au venit după prezentarea informațiilor privind sabotajul de la Brașov, atacurile din Marea Neagră și încălcările spațiului aerian românesc. În cadrul acelorași reuniuni, România și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Delegația română a susținut necesitatea încetării focului și a creării condițiilor pentru începerea unor negocieri care să conducă la o pace cuprinzătoare, justă și durabilă.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este cea mai mare structură regională dedicată securității, reunind 57 de state participante. Activitatea organizației urmărește prevenirea și gestionarea riscurilor care pot afecta pacea, stabilitatea și securitatea europeană.

România a folosit reuniunile Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent pentru a prezenta poziția sa privind incidentele de securitate și amenințările hibride atribuite Federației Ruse.