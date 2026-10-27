Ambasada Rusiei la București respinge acuzațiile autorităților române privind implicarea Moscovei în incendiul din 14 septembrie de pe platforma industrială Carfil din Brașov și susține că România nu a prezentat dovezi în sprijinul acestora. Reacția vine după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți, 27 octombrie, pe ambasadorul rus Vladimir Lipaev. În comunicatul transmis după întrevedere, reprezentanții Ambasadei au negat că Rusia ar fi organizat sau desfășurat acțiuni de sabotaj în România și în alte state.

În comunicatul publicat marți seară, Ambasada Rusiei contestă acuzațiile formulate de partea română în cadrul întâlnirii de la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

„La 27 octombrie, Ambasadorul Federaţiei Ruse, Vladimir Lipaev, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din oraşul Braşov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”, se arată în comunicat.

Ambasada afirmă că Vladimir Lipaev a respins acuzațiile și a negat orice implicare a Federației Ruse în organizarea unor acțiuni de sabotaj pe teritoriul României sau în alte state.

„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federaţia Rusă nu a planificat, nu a coordonat şi nu a desfăşurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României, la fel ca şi pe teritoriul altor state străine”, se mai arată în comunicat.

În cadrul întrevederii, potrivit comunicatului Ambasadei, ambasadorul rus ar fi cerut părții române să nu atribuie Rusiei metode pe care Moscova le asociază autorităților ucrainene.

„Acesta a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul şi metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut”, susțin reprezentanții Ambasadei Rusiei.

Diplomații ruși au abordat și incidentele în care au fost implicate nave maritime în Marea Neagră, criticând ceea ce au descris drept încercări de a atribui Moscovei responsabilitatea pentru acestea. Potrivit comunicatului, Vladimir Lipaev a calificat asemenea acuzații drept „manifestări de cinism politic şi ipocrizie”.

Ambasada a susținut că Ucraina reprezintă principala sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune și a acuzat forțele ucrainene că ar fi vizat nave comerciale care operau în interesul unor operatori economici ruși.

„Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de ameninţări la adresa siguranţei navigaţiei în regiune este Ucraina şi complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu îşi dezminte crimele, ci se şi mândreşte cu acestea. Ambasadorul a reamintit că, de la începutul anului, forţele armate ale Ucrainei au vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruşi, iar 28 de marinari şi-au pierdut viaţa. Niciuna dintre aceste nave nu transporta încărcături militare. Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri”, afirmă Ambasada Rusiei la București.

În același comunicat, reprezentanții Moscovei au susținut că Bucureștiul și-ar fi exprimat îngrijorarea față de incidentele maritime abia după blocarea unor livrări militare către Ucraina prin porturile de la Marea Neagră.

Vladimir Lipaev a mai afirmat că România ar trebui să privească riscurile de securitate prin prisma politicilor promovate de NATO și Uniunea Europeană.

„Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conştientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO şi al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”, se mai arată în comunicat.

Afirmațiile privind presupusele atacuri asupra navelor comerciale și responsabilitatea pentru incidentele din Marea Neagră reprezintă poziția exprimată de Ambasada Rusiei.

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți pe ambasadorul rus Vladimir Lipaev în legătură cu incendiul produs la 14 septembrie în incinta platformei industriale Carfil din Brașov. Potrivit autorităților române, incendiul ar fi fost provocat în cadrul unei acțiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă.

În paralel, autoritățile române au documentat activitatea a trei persoane suspectate de implicare într-o rețea de sabotaj: doi cetățeni belaruși și un cetățean ucrainean, toți rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.

Cei trei sunt suspectați că ar avea legătură cu un incendiu considerat suspect, care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile române, doi dintre suspecți au fost arestați în Germania în timp ce ar fi pregătit acțiuni similare, iar a treia persoană a fost localizată în Polonia. Aceștia sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.

Serviciul Român de Informații a anunțat că cei trei suspecți ar face parte dintr-o rețea coordonată de Rusia, care ar fi urmărit să vizeze mai multe obiective militare și industriale din România și din regiune.

Potrivit SRI, acțiunile urmăreau intimidarea, afectarea capacităților de apărare și diminuarea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.